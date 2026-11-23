Dentro Meta qualcosa non torna con Muse, l’agente di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Menlo Park. Alcuni dipendenti, attraverso post interni finiti al centro di un’inchiesta giornalistica, hanno segnalato che lo strumento tende a mescolare le conversazioni tra account diversi e potrebbe esporre dati privati degli utenti a persone che non dovrebbero vederli. Il problema riguarda quindi la gestione delle informazioni personali, cioè proprio uno dei terreni più delicati per chiunque sviluppi un assistente digitale.

Saldi bancari e richieste mai fatte nelle chat sbagliate

Gli esempi raccolti dai dipendenti compongono un elenco piuttosto variegato di contenuti che in quelle chat non avrebbero mai dovuto comparire. Si parla di richieste di babysitting mai inoltrate, consigli di carriera che nessuno aveva domandato, ordini di prodotti mai effettuati e perfino saldi di conti correnti che non appartenevano a chi li riceveva. L’impressione è che Muse vada a pescare informazioni dal cassetto sbagliato e poi le condivida con tutta naturalezza con l’interlocutore di turno.

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L’episodio più surreale lo ha raccontato un dipendente ai propri colleghi. Stava chiedendo all’agente informazioni su meteo e maree quando il sistema ha aggiunto di sua iniziativa un messaggio del tutto fuori contesto. In pratica gli ha comunicato due aggiornamenti sui conti bancari, indicando un saldo di circa 2.500 euro su Capital One e di circa 5.400 euro su Charles Schwab. Non è chiaro a chi appartenessero quelle cifre. L’unica certezza è che non erano del dipendente che le ha viste apparire sullo schermo.

C’è poi il caso di una dipendente che utilizzava l’assistente sul proprio telefono personale. A un certo punto Muse le ha ricordato di rispondere a un messaggio della sorella su Signal, l’app di messaggistica protetta da crittografia end to end. Nel suo post la donna ha descritto la situazione come una violazione estrema della privacy. Ha spiegato inoltre di non aver mai concesso all’agente l’accesso ad altre applicazioni e di non ricordare alcuna richiesta in tal senso. Il dettaglio colpisce soprattutto per il contesto in cui emerge, visto che Signal è la piattaforma scelta da chi vuole che le proprie conversazioni restino davvero riservate.

La posizione di Meta e i numeri di Muse

Un portavoce di Meta ha spiegato che i test condotti dai dipendenti rappresentano il cuore del processo di sviluppo. Servono proprio a raccogliere riscontri utili per mettere a punto le protezioni legate alla sicurezza e alla riservatezza dei dati. L’azienda ha precisato anche che il personale interno lavora su versioni di Muse diverse da quelle disponibili al pubblico, e che spesso si tratta di build con funzioni e comportamenti che altrove non esistono.

La spiegazione regge, almeno sulla carta. Tuttavia non chiarisce se i dati personali finiti davanti agli occhi sbagliati fossero reali né a chi appartenessero, due aspetti su cui al momento non ci sono risposte.

Il tema pesa anche per la diffusione che l’applicazione ha raggiunto in pochissimo tempo. Muse è arrivata sul mercato a settembre ed è diventata una delle app cresciute più rapidamente di sempre, superando i 10 milioni di download. Una crescita così veloce porta con sé una platea enorme di utenti nel giro di poche settimane, e un difetto di questo tipo, se dovesse raggiungere la versione pubblica, coinvolgerebbe un numero considerevole di persone.

Fonte: TecnoAndroid