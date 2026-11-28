La Xiaomi SU7 Ultra si prepara a una revisione che, sulla carta, tocca aspetti tutt’altro che secondari per una berlina capace di sprigionare 1.526 CV. I documenti relativi al model year 2027 parlano infatti di una carreggiata anteriore più larga e di un abitacolo configurabile da 2 a 5 posti, a scelta dell’acquirente. Il cuore del progetto invece non si sposta di un millimetro. I tre motori elettrici continueranno a erogare complessivamente 1.138 kW, con l’unità anteriore da 288 kW e le due posteriori che arrivano a 425 kW ciascuna. Anche la velocità massima resta quella già nota, cioè 318 km/h, e la batteria agli ioni di litio porterà ancora la firma di CATL. L’aggiornamento lascia quindi intatta la parte più spettacolare della meccanica e si concentra su assetto, dimensioni e abitabilità.

Carreggiata più ampia, pneumatici diversi e tre lunghezze

Il passo rimane fissato a 3.000 mm. A cambiare è la distanza tra i centri delle ruote anteriori, che sul modello precedente misurava 1.672 mm e che ora sale a 1.695 mm oppure a 1.708 mm in base alla configurazione scelta. Una modifica che va a braccetto con un aggiornamento delle gomme montate sui cerchi da 21 pollici. Una delle due varianti adotta pneumatici da 265 mm all’avantreno, la misura che finora caratterizzava tutta la gamma, abbinati a coperture da 305 mm al retrotreno. L’altra alza decisamente l’asticella con 295 mm davanti e 325 mm dietro. La differenza tra le due soluzioni è netta, con 30 mm in più sull’asse anteriore e 20 mm in più su quello posteriore.

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Anche la carrozzeria si presenta in più versioni. Xiaomi indica tre lunghezze differenti, ovvero 5.086 mm, 5.137 mm e 5.315 mm, e proprio quest’ultima supera di ben 200 mm la misura massima raggiunta dalla generazione attuale. Nelle pratiche compaiono poi paraurti anteriori e posteriori alternativi, minigonne laterali e uno spoiler posteriore a regolazione elettrica. Tutto questo si traduce in qualche chilo in più sulla bilancia. Il peso a vuoto della nuova SU7 Ultra sale infatti a 2.375 kg o 2.380 kg, mentre la versione precedente si fermava a 2.330 kg e 2.360 kg.

Da dove arriva la prima SU7 Ultra e come vanno le vendite in Cina

Per capire la base di partenza conviene fare un passo indietro. La prima SU7 Ultra aveva debuttato in Cina con gli stessi 1.138 kW, pari a 1.526 CV, e una coppia di 1.770 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h dichiarato era di appena 1,98 secondi, mentre la batteria CATL Qilin 2.0 da 93,7 kWh garantiva 620 km di autonomia secondo il ciclo cinese CLTC. Sempre nel 2025 un esemplare di serie dotato di pacchetto pista, guidato da Vincent Radermecker, aveva affrontato il Nürburgring Nordschleife e i suoi 20,8 km chiudendo il giro in 7 minuti e 4,957 secondi. Sul fronte della potenza, quindi, il model year 2027 riparte esattamente dagli stessi valori.

Il quadro commerciale appare invece un po’ più sfaccettato. A ottobre Xiaomi ha venduto al dettaglio in Cina 50.123 vetture, un totale in cui rientrano 27.147 unità dei nuovi SUV Skynomad N70 e N90. Le vendite all’ingrosso della famiglia SU7, Ultra compresa, sono invece scese del 13,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, attestandosi a 12.984 veicoli.

Fonte: TecnoAndroid