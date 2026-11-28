Il caso di Voyager 2 ha qualcosa di controintuitivo che continua a incuriosire chiunque segua l’esplorazione dello spazio. La sonda è stata lanciata per prima, il 20 agosto 1977, eppure oggi si trova molto più indietro rispetto alla gemella Voyager 1, che ha lasciato la Terra qualche settimana più tardi, il 5 settembre dello stesso anno. Una partenza anticipata che alla lunga non si è trasformata in un vantaggio, anzi. La seconda sonda della coppia raggiungerà la distanza di un giorno luce solo nel 2035, con un ritardo che a prima vista lascia perplessi.

Detta così sembra quasi un paradosso, di quelli che spetta agli astronomi sciogliere. Come può un veicolo partito prima ritrovarsi dietro a uno che ha preso il via dopo? La spiegazione non ha nulla di misterioso e riguarda il modo in cui le due sonde gemelle hanno affrontato il loro cammino nel Sistema solare e oltre. Due fattori in particolare pesano sul bilancio finale, cioè la strada scelta e la rapidità con cui ciascuna sonda la percorre.

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Partire prima non significa arrivare prima

Il punto centrale è che le due sonde non viaggiano alla stessa velocità. Pur essendo nate come una coppia, con una missione condivisa e un’origine comune, nel corso degli anni hanno seguito andature differenti. E quando la differenza si accumula per decenni, anche uno scarto che all’inizio sembra trascurabile finisce per diventare enorme.

A questo si aggiunge la questione della traiettoria. Voyager 2 ha imboccato un percorso più lungo rispetto alla sorella, e una strada più articolata richiede inevitabilmente più tempo per essere coperta. Il risultato è facile da immaginare. Mentre Voyager 1 si è allontanata con un itinerario più diretto, Voyager 2 ha dovuto compiere un giro più ampio, perdendo terreno nonostante lo slancio iniziale.

È un po’ come due viaggiatori che escono di casa a poca distanza l’uno dall’altro. Chi esce per primo ma sceglie la via più lunga, e magari procede con un passo meno svelto, può tranquillamente farsi superare da chi parte dopo lungo un tragitto più rapido. Nel caso delle due sonde lanciate nel 1977 la logica è esattamente questa, solo trasportata su scale di distanza e di tempo difficili persino da visualizzare.

L’appuntamento con il giorno luce nel 2035

Per avere un’idea del traguardo che attende Voyager 2, vale la pena chiarire cosa si intende con giorno luce. Si tratta della distanza che la luce riesce a percorrere nell’arco di una giornata, un’unità di misura che rende bene l’idea di quanto questi oggetti si siano allontanati dal pianeta da cui sono partiti.

Proprio la combinazione tra percorso più lungo e andatura diversa fa sì che la sonda lanciata il 20 agosto arrivi a questa soglia soltanto nel 2035. Un appuntamento che segna simbolicamente il suo viaggio verso il futuro, dopo una partenza avvenuta in anticipo rispetto alla gemella ma vissuta poi sempre un passo indietro. La sorella partita il 5 settembre, invece, continua a precederla lungo il cammino, a conferma che nello spazio l’ordine di partenza conta molto meno della rotta scelta e della rapidità con cui la si affronta. Così la sonda che ha aperto la strada nel 1977 sarà anche quella che, tra le due, taglierà per seconda il traguardo di un giorno luce, previsto per il 2035.

Fonte: TecnoAndroid