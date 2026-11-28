OpenAI ha iniziato a unire Chat e Work all’interno di ChatGPT, dando seguito a un progetto anticipato all’inizio del mese che fin dal primo momento aveva sollevato parecchie critiche. Il punto più delicato riguarda i limiti di utilizzo, un tema molto sentito da chi paga ogni mese per avere accesso ai modelli più evoluti del chatbot. Per adesso la novità coinvolge soltanto una parte degli utenti Pro, ma l’obiettivo dichiarato è quello di allargarla in seguito a una platea ben più ampia.

A confermare l’avvio della distribuzione è stato Thibault Sottiaux, responsabile dell’ingegneria, con un post pubblicato su X. Il messaggio è breve e va dritto al punto. “Ciao. Stiamo iniziando a introdurre l’esperienza integrata di Chat e Work per un ristretto gruppo di utenti Pro, così da raccogliere feedback prima di estenderla a un pubblico più ampio”. Si tratta quindi di una fase di prova, pensata per capire come reagiranno gli abbonati prima di procedere con il lancio su larga scala.

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Perché l’unione di Chat e Work preoccupa gli abbonati

Non serve una grande immaginazione per intuire il tono dei riscontri che arriveranno a OpenAI. Ancora prima che il rollout prendesse il via, sui social erano comparsi numerosi commenti di chi non aveva gradito l’annuncio. Uno dei più netti suona così: “È la cosa peggiore che possiate fare in questo momento, state di fatto uccidendo l’unica funzionalità che rende ChatGPT, in un certo senso, meritevole di un abbonamento”. Parole forti, che però rendono bene l’idea del malumore diffuso tra una parte della comunità.

Sulla carta l’integrazione di Chat e Work nasce per semplificare l’esperienza d’uso. Nella pratica, invece, c’è chi potrebbe ritrovarsi con un accesso più ridotto ai modelli avanzati. Tutto dipende da come vengono conteggiate le risorse. Sia quelle consumate dal chatbot, che a questo punto ingloba anche Work, sia quelle impiegate da Codex vanno infatti a pesare sul plafond mensile di token incluso nella sottoscrizione a pagamento. Restano invece fuori dal calcolo le conversazioni basate sui modelli Instant, che quindi non intaccano la quota a disposizione dell’utente.

Tempistiche e motivazioni dietro la scelta di OpenAI

Le tempistiche della distribuzione rispecchiano quanto indicato fin dall’annuncio nelle pagine del supporto ufficiale di ChatGPT. Lì si legge che “un piccolo gruppo di utenti potrebbe riscontrare le modifiche all’utilizzo prima di dicembre. Questo ci consentirà di trarre insegnamento dai primi riscontri prima di procedere a un’estensione più ampia”. Il calendario, insomma, è stato rispettato e la sperimentazione con gli utenti Pro è partita come previsto.

Viene spontaneo chiedersi per quale motivo l’azienda abbia scelto di introdurre un cambiamento simile pur sapendo di scontentare una fetta dei propri clienti. La spiegazione è piuttosto lineare e ruota attorno alla necessità di ottimizzare le risorse. Non a caso, circa un mese fa Sam Altman aveva dichiarato che la RAM serve ai data center della sua società e non ai computer delle persone. A questo si aggiunge la volontà di monetizzare il servizio nel modo più spinto possibile. Unificare Chat e Work permette a OpenAI di alleggerire il più possibile il carico di lavoro sulla propria infrastruttura e, allo stesso tempo, di aumentare le entrate che arrivano dagli abbonamenti.

Fonte: TecnoAndroid