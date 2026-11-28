Tra le offerte del Black Friday su Amazon compare anche iPhone 17 nella versione da 256GB, proposto a 939 euro al posto dei 1.129 euro di partenza. Si parla di un risparmio di 190 euro, poco meno del 17%, valido su tutte le colorazioni disponibili. Chi ha già in mente una tinta precisa non deve quindi scendere a compromessi pur di approfittare del ribasso.

Il modello base della famiglia Apple continua a essere la soluzione più equilibrata per chi desidera un melafonino di ultima generazione senza arrivare alla fascia Pro, con tutto quello che comporta in termini di spesa. Il suo successore è atteso per la prossima primavera, ma nel frattempo questo smartphone rimane il riferimento della gamma standard. C’è poi un dettaglio che può fare la differenza per molti, ossia la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, così da distribuire l’esborso nel tempo senza costi aggiuntivi.

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Il prezzo è stato rilevato il 27 novembre alle 13.39 direttamente sulla pagina ufficiale del prodotto. Come capita spesso durante queste giornate di promozioni, cifre e disponibilità possono cambiare anche nel giro di poche ore, per cui l’offerta su iPhone 17 non ha una durata garantita.

Uno schermo luminoso e più resistente

Sul fronte del display il telefono monta un pannello da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion, capace di arrivare fino a 120Hz di frequenza di aggiornamento. Questo significa scorrimenti più fluidi nelle app, nelle pagine web e nei giochi, una caratteristica che in passato era riservata ai modelli di fascia superiore. La luminosità di picco tocca i 3000 nit, un valore che aiuta parecchio quando si usa lo smartphone sotto il sole diretto.

Apple ha lavorato anche sui riflessi, che risultano ridotti del 33%, così la lettura dei contenuti diventa più comoda in qualsiasi condizione di luce. A proteggere lo schermo c’è il vetro Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi. Per chi tende a tenere il dispositivo in tasca insieme a chiavi o monete si tratta di un vantaggio concreto nella vita di tutti i giorni.

Chip A19 e autonomia fino a 30 ore

Il cuore del dispositivo è il chip A19, accompagnato da una GPU a 5 core e da un Neural Engine migliorato. Proprio quest’ultimo componente è stato pensato per far girare al meglio Apple Intelligence, ovvero l’insieme di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che la casa di Cupertino sta integrando nei propri prodotti. Il processore dedicato ai calcoli di questo tipo permette di gestire le nuove funzionalità in modo più rapido ed efficiente.

Anche la batteria merita attenzione, perché il melafonino garantisce fino a 30 ore di riproduzione video con una singola carica. Un dato che rende iPhone 17 adatto a chi passa molte ore lontano da una presa di corrente, magari guardando serie e filmati durante gli spostamenti. Quando l’energia comincia a scarseggiare entra in gioco il supporto alla ricarica rapida, utile per recuperare autonomia in tempi brevi.

A 939 euro anziché 1.129 euro, con la versione da 256GB disponibile in ogni colore e la formula delle 5 rate a tasso zero, lo smartphone di Apple si colloca tra i prodotti più interessanti del Black Friday su Amazon, con il prezzo che resta comunque soggetto a variazioni dopo la rilevazione del 27 novembre.

Fonte: TecnoAndroid