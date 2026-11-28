Nothing ha mostrato le prime immagini ufficiali dei nuovi Nothing Ear (note), auricolari che già dal nome lasciano intuire una vocazione diversa dal solito. Si tratta infatti del primo dispositivo dell’azienda costruito attorno all’intelligenza artificiale fin dalla fase di progettazione, pensato per una funzione ben precisa: trascrivere e riassumere in tempo reale tutto ciò che sente, senza dover tirare fuori lo smartphone dalla tasca.

Il debutto è fissato per l’8 dicembre 2026 e l’idea alla base è tanto semplice quanto ambiziosa. Si indossano gli auricolari, si partecipa a una riunione e, una volta rientrati a casa, il riassunto è già lì che aspetta. Nessuna app di terze parti, nessun registratore appoggiato sul tavolo e soprattutto nessuna abitudine da stravolgere. Almeno, questa è la promessa che arriva da Nothing.

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Cosa sanno fare i Nothing Ear (note) con l’intelligenza artificiale

Il ventaglio di funzioni annunciate è piuttosto ampio. I Nothing Ear (note) dovrebbero gestire la trascrizione e la sintesi di conversazioni dal vivo, telefonate, riunioni online e perfino dei pensieri personali, un po’ come se si parlasse a un taccuino vocale capace di mettere ordine tra le idee. L’azienda accenna anche a dei briefing da consultare prima di un incontro e a suggerimenti sui passi successivi una volta concluso, ma su questi due aspetti i dubbi sono ancora parecchi.

Di dettagli, del resto, ne mancano diversi. Non sono stati comunicati il prezzo, la disponibilità nei vari mercati, le lingue supportate per la trascrizione, l’autonomia e le specifiche tecniche. Nothing non ha nemmeno chiarito se l’elaborazione avvenga interamente sul dispositivo, se sia necessaria un’app dedicata oppure se dietro l’angolo ci sia un abbonamento da sottoscrivere.

Proprio per questo la promessa di una trascrizione senza accessori aggiuntivi e senza cambiare abitudini va accolta con una certa prudenza. Il risultato concreto dipenderà da quante lingue verranno supportate, con l’italiano ancora tutto da confermare, da come il sistema saprà districarsi tra voci che si accavallano in ambienti rumorosi e da dove finiranno i dati audio delle riunioni registrate. Questioni tutt’altro che marginali per un prodotto che fa dell’ascolto continuo il suo punto di forza.

Design ispirato al Walkman e audio ad alta risoluzione

Sul versante sonoro Nothing parla del miglior suono mai offerto dai suoi auricolari e conferma il supporto all’audio ad alta risoluzione. È però sul piano estetico che il marchio si è davvero sbizzarrito. La custodia abbandona i formati delle generazioni precedenti e sfoggia bordi squadrati con una finitura in alluminio. Le finestre trasparenti, ormai una firma visiva inconfondibile della casa, stavolta richiamano le curve delle mappe topografiche.

Sugli auricolari ritorna il pulsante Talk già visto sui Nothing Ear (3), affiancato da una novità assoluta, il pulsante Record. Entrambi i comandi strizzano l’occhio ai tasti di un Walkman d’altri tempi, una scelta stilistica che si lega bene all’idea di un oggetto fisicamente dedicato alla registrazione. Chi apprezza il design un po’ nostalgico di Nothing troverà qui più di un richiamo al passato, reinterpretato in chiave moderna.

L’azienda ha già fatto sapere che ulteriori informazioni sui Nothing Ear (note) arriveranno a breve, in vista dell’appuntamento dell’8 dicembre. Nel frattempo Nothing sta portando avanti in parallelo lo sviluppo di altri prodotti basati sull’intelligenza artificiale e privi di schermo.

Fonte: TecnoAndroid