Una scatola rossa fotografata su uno scaffale potrebbe aver anticipato di qualche giorno i piani di Apple. Il prodotto in questione è HomePod mini 2 in edizione Product(RED), che a quanto pare è finito in esposizione in un negozio prima ancora dell’annuncio ufficiale. Nei giorni precedenti erano circolate indiscrezioni piuttosto precise su una nuova serie di dispositivi rossi in arrivo da Cupertino, e lo speaker compatto figurava proprio tra i protagonisti attesi.

Lunedì era emerso che l’azienda stava preparando il lancio di versioni Product(RED) di alcuni prodotti selezionati, a partire da AirPods Max 2 e dallo stesso HomePod mini 2. Poco dopo si è aggiunto un altro tassello. Apple avrebbe sviluppato anche un AirPods Wrist Strap rosso e un cinturino Sport per Apple Watch nella stessa tonalità. Il debutto di questa piccola famiglia di accessori e dispositivi era previsto intorno al 1 dicembre, data in cui si celebra la Giornata mondiale contro l’AIDS. Almeno un punto vendita, però, sembra aver bruciato le tappe con qualche giorno di anticipo.

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HomePod mini 2 rosso: la foto della confezione e i dettagli del design

Tutto è partito da un post pubblicato su X e poi apparentemente cancellato. L’utente @ssstx avrebbe condiviso l’immagine della confezione destinata alla vendita al dettaglio del nuovo HomePod mini 2 rosso. La stessa foto, o comunque un’immagine molto simile, è stata rilanciata poco dopo e mostra la scatola appoggiata su uno scaffale accanto a un’altra confezione di HomePod mini.

Osservando il packaging si notano diversi dettagli interessanti. Sul fronte compare HomePod mini 2 con il rivestimento esterno in tessuto a rete di colore rosso e la superficie touch superiore bianca. Sul lato della scatola c’è invece il nome del prodotto scritto in rosso, con quello che sembra un piccolo logo (RED) collocato appena sotto. Un’impostazione grafica che rende il dispositivo facilmente riconoscibile anche a distanza.

Sul luogo dello scatto non esistono informazioni certe. Il profilo dell’utente indica come località “Aus10, Texas”, un riferimento piuttosto chiaro ad Austin. In città Apple gestisce attualmente due negozi, Domain NORTHSIDE e Barton Creek, ma non si può escludere che la fotografia sia stata realizzata presso un rivenditore terzo e non in uno store ufficiale del marchio.

Una seconda immagine da un Apple Store e il caso AirTag

A distanza di poco tempo è spuntata una seconda fotografia, questa volta all’interno del subreddit dedicato a HomePod. L’immagine ritrae una persona che tiene in mano la confezione di HomePod mini 2 Product(RED) in quello che l’utente Reddit mateograph descrive come un Apple Store. Il nuovo scatto è arrivato meno di un’ora dopo la diffusione del primo, segno che alcuni esemplari sarebbero stati messi in esposizione prima del previsto e in più di un punto vendita.

Le due immagini, prese insieme, sembrano quindi confermare quanto anticipato dalle indiscrezioni dei giorni precedenti sulla nuova linea rossa. Mancano ancora la comunicazione ufficiale da parte dell’azienda e i dettagli completi sulla disponibilità dei singoli prodotti, compresi gli accessori legati ad AirPods Max 2 e Apple Watch.

Nel frattempo è emerso che Apple avrebbe sviluppato anche una versione Product(RED) di AirTag. Non è chiaro però se il piccolo localizzatore verrà presentato insieme agli altri prodotti rossi, il cui arrivo sembra ormai fissato per la prossima settimana.

Fonte: TecnoAndroid