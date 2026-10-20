Xiaomi Smart Switch 2 Pro: l’interruttore smart a meno di 20 euro

Con Xiaomi Smart Switch 2 Pro il colosso cinese porta la smart home direttamente sulla parete di casa, e lo fa con una proposta che costa meno di 20 euro. Si tratta di un interruttore intelligente lanciato in crowdfunding e pensato per collegare in domotica l’impianto di illuminazione, che sia appena realizzato oppure già presente da anni. L’obiettivo è piuttosto chiaro: prendere un oggetto che tutti usano ogni giorno senza pensarci troppo e renderlo connesso, senza complicare la vita a chi lo installa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Credits: TecnoAndroid

Il funzionamento si basa sulla connettività Xiaomi Mesh 2.0 e lascia ampia libertà su come gestire le luci. Si possono usare i classici pulsanti fisici, come si è sempre fatto, oppure affidarsi all’app Mi Home dallo smartphone. C’è poi la possibilità di dare comandi a voce grazie all’intelligenza artificiale di Xiao AI, l’assistente sviluppato dall’azienda. Tre strade diverse che portano allo stesso risultato, ognuna adatta a un momento diverso della giornata.

Un pannello sottilissimo che si adatta a qualsiasi impianto

Credits: TecnoAndroid

Sul fronte estetico Xiaomi ha puntato su un design essenziale. Il nuovo interruttore a parete arriva in due colorazioni, bianco e grigio scuro, e prende il posto di quello tradizionale montato a muro. Il pannello misura appena 3,5 mm di spessore, un valore che lo rende praticamente a filo con la parete e lo fa sparire con discrezione nell’arredamento.

Credits: TecnoAndroid

La superficie esterna è realizzata in vetro AG e presenta un rivestimento AF che resiste a impronte, graffi e olio. Un dettaglio tutt’altro che secondario, visto che si parla di un oggetto toccato più volte al giorno, spesso con le mani non proprio pulite. Il vetro dovrebbe quindi mantenere un aspetto ordinato anche dopo un uso intenso.

Credits: TecnoAndroid

L’aspetto forse più interessante riguarda però l’installazione. Non serve smantellare l’impianto elettrico esistente, nemmeno quando è datato. La soluzione proposta dall’azienda si integra senza richiedere particolari modifiche, e questo abbassa parecchio la soglia d’ingresso per chi vuole avvicinarsi alla domotica senza mettere mano a lavori impegnativi tra pareti e cavi.

Personalizzazione con Mi Home e prestazioni migliorate dalla rete Mesh 2.0

Credits: TecnoAndroid

Una volta montato, Smart Switch 2 Pro dà il meglio di sé proprio attraverso l’app Mi Home. Da qui è possibile personalizzare l’esperienza d’uso riassegnando le luci controllate da ciascun tasto, così da organizzare l’illuminazione della casa nel modo più comodo. Se un pulsante comanda il lampadario del soggiorno ma sarebbe più pratico usarlo per le luci della cucina, basta cambiare l’impostazione dall’applicazione, senza toccare i fili.

I pulsanti non si limitano però alle sole lampade. Possono infatti servire anche per attivare altri dispositivi connessi della casa, come ad esempio aspirapolvere e climatizzatori. In pratica l’interruttore diventa una sorta di piccolo telecomando fisso, sempre nello stesso posto e raggiungibile con un semplice tocco, utile per chi ha già in casa diversi prodotti dell’ecosistema Xiaomi.

Sotto la scocca lavora il modulo Mesh 2.0, che supporta gli aggiornamenti OTA e consente quindi di ricevere nuove versioni del software senza interventi manuali. Il modulo porta anche un salto di qualità nelle prestazioni, perché aumenta la velocità di risposta del 50% e dimezza i tempi necessari per configurare la rete.

Fonte: TecnoAndroid