Tempo sulla Luna: a Versailles si lavora a uno standard comune

Stabilire come misurare il tempo sulla Luna seguendo uno standard valido per tutti. È questo l’obiettivo che si è data la Conferenza internazionale su pesi e misure, riunita a Versailles, in Francia, con lavori che si chiudono il 15 ottobre. La richiesta di una regola comune arriva dalle agenzie spaziali di diversi Paesi, che hanno bisogno di muoversi in maniera uniforme quando partecipano a missioni internazionali. Può sembrare una faccenda da specialisti, eppure dietro c’è un problema molto concreto che riguarda il modo stesso in cui scorrono i secondi lontano dalla Terra. Viene spontaneo chiedersi perché non basti adottare l’orario terrestre e chiudere la questione senza troppi giri di parole. La ragione ha a che fare con la gravità, che sul nostro satellite naturale non è la stessa che si registra sul pianeta. E quando la gravità cambia, cambia anche il comportamento degli strumenti che contano il tempo.

Perché l’orario terrestre non basta lassù

Secondo la teoria della relatività, gravità e velocità influenzano il ritmo con cui avanzano gli orologi. Sulla Luna la forza di gravità è pari a circa un sesto di quella terrestre e questo basta a produrre delle differenze nella misurazione del tempo. Nella vita di tutti i giorni uno scarto del genere passerebbe del tutto inosservato, perché gli effetti sono impercettibili su scala quotidiana.

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Le cose cambiano parecchio quando si entra nel campo delle operazioni spaziali. Qui anche pochi microsecondi di differenza bastano a generare un margine di errore tutt’altro che trascurabile. Una sfasatura minima, che a prima vista sembrerebbe irrilevante, diventa invece un fattore capace di pesare sulla precisione delle attività condotte tra la superficie lunare e lo spazio circostante. Ecco perché serve un riferimento pensato apposta per quell’ambiente, e non un semplice adattamento di quello già in uso sulla Terra.

Orologi atomici e regole condivise

Per arrivare a uno standard comune i passaggi principali sono due. Il primo consiste nel decidere quale riferimento adottare. Il secondo riguarda il modo in cui collegarlo agli orologi atomici, gli strumenti più precisi mai costruiti per misurare il tempo, con un’incertezza di appena un secondo ogni 300 milioni di anni. Un livello di accuratezza che rende questi dispositivi il cardine di qualsiasi sistema di misurazione affidabile. Il funzionamento di un sistema di tempo dipende infatti dalla possibilità di sincronizzare gli orologi in maniera stabile e confrontabile. Senza questa base qualunque calcolo rischierebbe di perdere coerenza. Nel concreto gli esperti sono chiamati a definire una serie di regole comuni su più fronti: come vanno conteggiati i secondi, come si correggono le differenze dovute alla gravità e come avviene lo scambio di segnali tra la superficie lunare, le sonde in orbita e i centri di controllo a terra. Ogni tassello deve incastrarsi con gli altri, perché è proprio dall’insieme di queste regole che nasce un linguaggio temporale condiviso.

Mettere a punto un vero e proprio orologio lunare avrebbe ricadute pratiche importanti. Prima di tutto consentirebbe ai gruppi di lavoro internazionali di collaborare usando strumenti uniformati, evitando che ogni squadra proceda con riferimenti differenti. A questo si aggiunge un miglioramento delle telecomunicazioni tra i diversi punti coinvolti nelle missioni. Infine un sistema di tempo condiviso renderebbe più efficiente la localizzazione satellitare, uno degli ambiti in cui la precisione al microsecondo conta di più.

Fonte: TecnoAndroid