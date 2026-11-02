Xiaomi Smart Doorbell 4 Pro, ora con seconda camera per i pacchi

Xiaomi ha deciso di rinnovare uno dei dispositivi più utili per tenere d’occhio l’ingresso di casa. Il campanello smart Smart Doorbell 4 Pro, presentato a luglio 2025, adesso guadagna una seconda videocamera rivolta verso il basso e una nuova etichetta che ne racconta subito la funzione. Il nome completo diventa così Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition, un po’ lungo da pronunciare ma piuttosto chiaro nel descrivere la novità principale. Oltre ai visitatori il dispositivo è in grado di inquadrare anche il pavimento e quindi tutto ciò che viene lasciato davanti alla porta, come pacchi e consegne.

L’idea di fondo è semplice e risponde a un limite che chi usa un videocitofono smart conosce bene. La zona appena sotto il dispositivo spesso resta fuori dall’inquadratura e diventa un vero e proprio punto cieco. Con questa versione Xiaomi prova a chiudere quel vuoto senza stravolgere il resto del prodotto.

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Due videocamere e una visione notturna discreta

Credits: TecnoAndroid

Il sistema si affida a due sensori distinti. Quello principale ha una risoluzione di 5 MP mentre il secondario si ferma a 2 MP, ed entrambi offrono un campo visivo diagonale che supera i 150 gradi. Il primo modulo riprende l’area frontale con le persone che si avvicinano e l’ambiente circostante. Il secondo invece guarda verso la parte bassa davanti all’ingresso, proprio dove di solito finiscono le spedizioni.

Anche quando la luce scarseggia le immagini restano utilizzabili grazie agli illuminatori a infrarossi presenti su tutte e due le videocamere, con una portata dichiarata fino a 5 metri. C’è poi un dettaglio tecnico che fa la differenza nella vita di tutti i giorni. La lunghezza d’onda scelta è di 940 nanometri e permette di evitare quel classico bagliore rosso visibile a occhio nudo con alcuni sistemi a infrarossi. Una caratteristica comoda soprattutto quando il campanello è installato sul pianerottolo di un condominio e non si vuole attirare l’attenzione durante le ore notturne.

Autonomia, sensori di movimento e funzioni intelligenti

Sul fronte energetico lo Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition può contare su una batteria da 9.800 mAh. Secondo le prove condotte da Xiaomi, considerando 20 attivazioni giornaliere con registrazioni da 10 secondi ciascuna, il dispositivo raggiunge circa 172 giorni di utilizzo prima di dover essere ricaricato. In pratica si parla di quasi sei mesi di funzionamento continuo senza pensieri.

Per individuare i movimenti il campanello utilizza due sensori PIR che coprono un arco orizzontale di 180 gradi e riescono a rilevare una persona fino a 5 metri di distanza. Sensibilità e intervalli delle registrazioni si possono regolare direttamente dall’app Mijia, così da adattare il comportamento del dispositivo alle esigenze dell’abitazione.

La parte software lavora con algoritmi capaci di riconoscere visitatori, pacchi dalla forma regolare, cani e gatti. A seconda di ciò che viene individuato il sistema invia notifiche diverse, un modo pratico per distinguere al volo una consegna dal passaggio di un animale. Xiaomi mette inoltre a disposizione gratuitamente il riconoscimento facciale sul cloud.

Non manca nemmeno la possibilità di parlare con chi si trova davanti alla porta attraverso l’audio bidirezionale. Chi preferisce mantenere un certo riserbo può alterare la voce in modo da non rivelare sesso ed età, mentre le risposte rapide personalizzabili tornano utili quando non c’è tempo per una conversazione. Infine una luce soffusa può accendersi in automatico, se attivata, quando qualcuno si avvicina all’ingresso durante la notte.

Fonte: TecnoAndroid