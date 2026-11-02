iPad 2027: Air con OLED e Pro con camera di vapore, cosa sappiamo

Apple prepara un 2027 decisamente intenso sul fronte tablet. Dopo aver presentato di recente un nuovo iPad mini con display OLED, l’azienda di Cupertino avrebbe in programma il lancio di altri tre modelli entro la prima metà del 2027: iPad Air, iPad Pro e il modello di base, cioè quello che nella gamma rappresenta da sempre la porta d’ingresso al mondo dei tablet della mela. Le indiscrezioni più recenti disegnano quindi un rinnovamento quasi completo della famiglia nel giro di pochi mesi.

Il dato interessante è che non si tratterebbe di semplici aggiornamenti di routine. Ognuno dei tre dispositivi porterebbe con sé novità precise, sia sul piano dello schermo sia su quello delle prestazioni e della connettività. E la tecnologia OLED, che fino a poco tempo fa era una prerogativa dei modelli più costosi, sembra destinata ad allargarsi a una fascia più ampia della gamma.

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iPad Air con schermo OLED e iPad Pro più fresco sotto sforzo

Partiamo da iPad Air. Secondo le voci di corridoio il prossimo modello adotterà anch’esso un display OLED, seguendo la strada già tracciata da iPad mini. Una scelta che avvicinerebbe ancora di più la versione intermedia alle caratteristiche dei tablet di fascia alta. Sotto la scocca dovrebbe trovare posto il chip M5, anche se su questo punto non ci sono conferme e si tratta per ora di un’ipotesi ragionevole basata sull’evoluzione naturale della linea.

Discorso diverso per iPad Pro, dove la novità più concreta riguarda la gestione del calore. Il prossimo modello dovrebbe essere dotato di un sistema a camera di vapore, una soluzione pensata per dissipare il calore in modo più efficace. Il vantaggio pratico è semplice da capire anche per chi non mastica tecnologia: quando il dispositivo lavora a lungo sotto carico riesce a mantenere prestazioni elevate più a lungo, senza rallentare per evitare il surriscaldamento. Anche qui il processore dovrebbe fare un salto in avanti con il passaggio al chip M6, pure questo da considerare come una supposizione e non come un’informazione certa.

Per chi sta valutando un acquisto in questo periodo il quadro suggerisce un minimo di prudenza. Con un ricambio così ravvicinato, comprare oggi un iPad Pro significa farlo sapendo che un modello aggiornato potrebbe arrivare nel giro di qualche mese, mentre per iPad Air la situazione appare più neutra.

iPad 12 punta su Apple Intelligence e connettività

Il modello d’ingresso, che dovrebbe chiamarsi iPad 12, è forse quello che promette il cambio di passo più netto rispetto alla generazione attuale. Tra le caratteristiche emerse nelle indiscrezioni dei mesi scorsi spicca il chip A19, che renderebbe finalmente compatibile anche il tablet più economico della gamma con Apple Intelligence, la suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale sviluppata da Apple.

Non finisce qui. Il nuovo iPad di base dovrebbe integrare anche il chip N1, progettato internamente da Apple e capace di supportare il WiFi 7, lo standard più recente per le reti senza fili. Nelle versioni con connessione cellulare, invece, troverebbe spazio il modem C1X, componente che l’azienda ha sviluppato puntando soprattutto sull’efficienza nei consumi energetici.

Proprio per questo il modello base è quello su cui conviene riflettere di più prima di mettere mano al portafoglio. Tra il supporto ad Apple Intelligence e la connettività rinnovata il salto rispetto all’attuale iPad sarebbe sostanzioso, ed è il motivo per cui in questa fase l’acquisto della versione in commercio viene sconsigliato. Il lancio di iPad 12, insieme a quello dei nuovi iPad Air e iPad Pro, è atteso nella prima metà del 2027.

Fonte: TecnoAndroid