Xiaomi prepara uno smartphone super con batteria da 10.000 mAh

In un settore in cui distinguersi è sempre più complicato, Xiaomi sembra aver scelto una strada radicale: un nuovo smartphone progettato attorno a una batteria da 10.000 mAh, un valore che fino a ieri appariva relegato ai rugged o ai device ultra-specialistici. L’indiscrezione arriva da Digital Chat Station, una delle fonti più affidabili del panorama mobile cinese, che descrive un prototipo definito “estremo” ma pensato per un pubblico mainstream.

Design compatto nonostante la batteria fuori scala

La parte più sorprendente non è solo la capacità dell’accumulatore, ma lo spessore della scocca: 8,5 mm, un dato che colloca il dispositivo nella stessa fascia di molti smartphone “normali”. Lavoro evidente di ingegnerizzazione, soprattutto considerando che dispositivi con batterie da 6.000 o 7.000 mAh superano spesso i 10 mm di spessore. Xiaomi avrebbe quindi ottimizzato densità energetica, layout interno e materiali strutturali per contenere il profilo senza sacrificare la dissipazione termica.

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Ricarica da 100 W e wireless veloce: autonomia e praticità

Il pacchetto hardware includerebbe una ricarica cablata da 100 W, abbinata a una ricarica wireless insolitamente rapida per questa categoria. Un mix che mira a eliminare l’unico limite dei telefoni con batterie enormi: i tempi di rifornimento. La filosofia sembra chiara: tanta autonomia quando serve e un pieno di energia in manciate di minuti quando il device è scarico.

Xiaomi, Redmi o POCO? La destinazione del progetto è ancora incerta

Nessuna conferma sul brand che porterà sul mercato questo smartphone. Il progetto potrebbe rientrare nella gamma Xiaomi “pura” se il posizionamento sarà premium, ma non si esclude un debutto sotto i marchi Redmi o POCO, tradizionalmente più aggressivi in termini di rapporto qualità-prezzo e sperimentazione tecnica. La strategia commerciale sarà fondamentale per capire a quale pubblico verrà destinato un prodotto così particolare.

Un trend che si sta consolidando nel settore

Xiaomi non è l’unica a muoversi in questa direzione. Negli ultimi mesi è emerso che anche HONOR starebbe preparando uno smartphone con una batteria da 10.000 mAh, segnale evidente che i produttori stanno iniziando a considerare questo valore come un nuovo traguardo. L’autonomia estrema potrebbe diventare uno dei pillar dei dispositivi premium dei prossimi anni, complice la crescente efficienza dei processori e l’interesse degli utenti verso smartphone che non richiedano una ricarica quotidiana.