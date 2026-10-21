WhatsApp, arrivano le chiamate ospiti per chi non ha un account

WhatsApp apre le sue chiamate e videochiamate anche a chi non ha un account. Con la nuova chiamata ospiti, appena resa ufficiale, gli utenti possono invitare praticamente chiunque a una conversazione vocale o video senza costringere nessuno a registrarsi sulla piattaforma. Dopo l’arrivo a fine luglio del supporto alle chiamate su WhatsApp Web, il team della celebre app di messaggistica aggiunge così un altro tassello importante. Le condizioni restano quelle di sempre: comunicazioni gratuite, senza limiti di tempo e protette dalla crittografia end to end.

La novità riguarda sia le chiamate individuali sia quelle di gruppo, che possono arrivare fino a 32 persone. L’azienda insiste su un aspetto molto concreto. Non ci saranno interruzioni improvvise e non servirà far ripartire la conversazione o aspettare che tutti si ricolleghino. Chi accetta l’invito senza avere un profilo viene inserito in una sala d’attesa e può entrare davvero nella chiamata solo dopo il via libera dell’organizzatore. C’è poi un dettaglio che pesa parecchio sul fronte della riservatezza. Gli ospiti non vedono i numeri di telefono degli altri partecipanti, non possono mandare loro messaggi e non hanno la possibilità di aggiungere altre persone esterne alla chiamata.

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Come si crea una chiamata ospiti su WhatsApp

La funzione è già in fase di distribuzione e attivarla richiede pochi passaggi. Basta aprire la scheda Chiamate di WhatsApp, toccare il pulsante “+” usato per avviare una nuova chiamata e poi scegliere la voce Nuovo link alla chiamata. La prima volta che si genera un collegamento di questo tipo compare una schermata di benvenuto che riassume il funzionamento. Il messaggio spiega che i link alle chiamate servono a invitare altre persone, anche quelle che non sono su WhatsApp.

Anche le impostazioni della chiamata sono state ritoccate. L’opzione Richiedi approvazione per partecipare ora riporta una descrizione aggiuntiva, secondo cui i partecipanti che non hanno WhatsApp dovranno sempre essere approvati per poter entrare. In pratica il filtro dell’organizzatore resta attivo per gli esterni anche quando l’opzione è disattivata.

Una volta creato, il link si può condividere con chiunque. Chi lo riceve lo apre nel browser del computer, digita il proprio nome e attende di essere ammesso da chi ha organizzato la conversazione. Niente installazioni e niente registrazione per gli ospiti.

In arrivo l’integrazione con Google Calendar e Outlook

Le novità non finiscono qui. Il team ha annunciato che entro la fine dell’anno, quindi a brevissimo, arriverà un’integrazione per creare una chiamata WhatsApp direttamente da Google Calendar o da Outlook. Sarà necessario installare un plugin dedicato, collegare il proprio account WhatsApp e inserire il link alla chiamata nell’invito del calendario. A quel punto potranno partecipare tutti i destinatari, con o senza account.

Secondo l’azienda, le chiamate con ospiti e l’integrazione con i calendari sono le ultime di una serie di aggiornamenti dedicati alle chiamate introdotti nel corso di quest’anno. L’obiettivo dichiarato è far funzionare le conversazioni vocali e video ovunque e con chiunque, senza rinunciare alla privacy.

Sul fronte della disponibilità, il supporto a chiamate e videochiamate su WhatsApp Web e tutte le funzioni collegate sono già in distribuzione e, stando al team, saranno presto accessibili a tutti. Per chiamare non sarà più indispensabile scaricare l’applicazione desktop o ricorrere a smartphone e tablet. Basteranno un PC qualsiasi con microfono e webcam e un browser aperto all’indirizzo web.whatsapp.com.

Fonte: TecnoAndroid