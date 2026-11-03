Xiaomi A Pro e Series: 9 nuove smart TV da 32 a 85 pollici

Xiaomi ha inserito nel proprio catalogo una nuova famiglia di smart TV chiamata A Pro e Series, composta da ben nove modelli con diagonali che vanno dai 32 agli 85 pollici. Il debutto però è avvenuto in modo piuttosto silenzioso. I televisori sono semplicemente comparsi sul sito globale del produttore, senza annunci ufficiali né comunicati stampa, e per il momento mancano del tutto i prezzi e qualsiasi indicazione su tempi e modalità di distribuzione.

C’è anche un altro aspetto ancora poco chiaro, cioè il legame tra questa nuova gamma e la serie A Pro 2026, arrivata in Europa da poco nei tagli da 55, 65 e 75 pollici. Il quadro quindi è parziale, ma le schede tecniche pubblicate permettono già di farsi un’idea abbastanza precisa di cosa offrono i nuovi modelli.

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La linea 4K con pannelli QLED e Google TV

Il cuore della famiglia è rappresentato dalla linea 4K UHD a 2160p, che comprende i modelli 43 e, 50 e, 55 e, 65 e, 75 e e 85 e. Tutti montano un display QLED capace di coprire il 94% dello spazio colore DCI P3, con una profondità colore di 10 bit che corrisponde a circa 1,07 miliardi di sfumature. Sul fronte HDR le differenze sono minime ma ci sono. I modelli da 43, 55, 65, 75 e 85 pollici supportano HDR10+, HDR10 e HLG, mentre la versione da 50 pollici si ferma a HDR10 e HLG.

A gestire la parte software c’è Google TV, affiancato da Gemini o Google Assistant in base al Paese, oltre al supporto per Apple AirPlay e Google Cast. L’hardware si affida a un processore quad core Cortex A55 abbinato a una GPU Mali G52. Le porte HDMI sono tre e la numero 2 è compatibile con eARC e ALLM, una funzione utile soprattutto a chi collega una console.

La frequenza di aggiornamento nativa non viene indicata, ma considerando la risoluzione e la presenza di porte HDMI 2.0 e non 2.1 è ragionevole pensare a un pannello da 60 Hz. Tutti i modelli tranne il 43 pollici offrono comunque la modalità Game Boost, che consente di arrivare a 120 Hz tramite HDMI abbassando però la risoluzione al Full HD. Per l’audio i tagli da 75 e 85 pollici dispongono di 15 W, mentre gli altri si fermano a 10 W. L’intera gamma supporta in ogni caso Dolby Audio, DTS e DTS Virtual.

I modelli Full HD e HD e il design comune

Accanto alla linea 4K trovano posto tre televisori più semplici. Due sono Full HD a 1080p, ovvero A Pro 43 FHD e e A Pro 50 FHD e, mentre il terzo è A Pro 32 e, presentato come HD ma in realtà dotato di una risoluzione WXGA da 1.366 x 768 pixel. Anche questi modelli utilizzano pannelli QLED, anche se rinunciano a diverse funzioni presenti sui fratelli maggiori. Mancano infatti il supporto a MEMC, AirPlay e Gemini, e le porte HDMI scendono da tre a due.

Il design invece è lo stesso per tutta la serie, con una cornice in metallo e bordi sottili. La versione da 75 pollici permette inoltre di fissare i piedini in due posizioni diverse, una più stretta e una più larga, così da adattarsi meglio al mobile su cui viene appoggiata. Il peso parte dai 3,1 kg del modello da 32 pollici e arriva ai 26,8 kg dell’85 pollici.

Sui prezzi della nuova famiglia non ci sono ancora informazioni. Come termine di paragone si può guardare alla gamma Xiaomi A Pro 2026, arrivata in Europa con un prezzo di partenza di 479 euro per il modello da 55 pollici.

Fonte: TecnoAndroid