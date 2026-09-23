Xiaomi Mijia, il dispenser scalda l’acqua a 100°C in 3 secondi

Nella lunga lista di gadget per la casa firmati Xiaomi entra ora un dispenser di acqua calda che promette di scaldare in appena 3 secondi, arrivando fino a 100°C. Presentato in Cina, come praticamente sempre accade con i prodotti della linea Mijia, è un apparecchio piccolo, pensato per stare su un piano cucina senza rubare spazio, e con un obiettivo abbastanza chiaro: togliere di mezzo l’attesa del bollitore quando serve una tazza di tè o un caffè al volo.

Il dato dei 3 secondi non è una formula pubblicitaria generica ma un valore dichiarato ufficialmente, riferito al tempo che intercorre dall’inizio dell’erogazione al momento in cui l’acqua esce già calda. Il concetto, insomma, è quello dell’acqua calda istantanea: niente riscaldamento di un serbatoio intero, niente tempi morti. E arrivando fino a 100°C si parla di ebollizione vera, non di un tiepido compromesso.

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Quattro temperature preimpostate e un serbatoio da 2,8 litri

Credits: TecnoAndroid

Di base Xiaomi propone quattro livelli già pronti all’uso, pensati ciascuno per una bevanda diversa. Si parte dai 25° che corrispondono alla temperatura ambiente, poi 45°C per il latte e preparazioni simili, 75°C per il tè e infine i 100°C per chi vuole l’acqua a bollore. Nulla vieta comunque di regolare la temperatura manualmente, scegliendo il valore che serve in quel momento senza restare vincolati ai preset.

Il serbatoio removibile ha una capacità di 2,8 litri e può essere gestito in due modi. Il primo è quello classico, cioè riempirlo a mano quando si svuota. Il secondo è più comodo per chi lo usa spesso: collegare un tubo flessibile a una bottiglia o direttamente a una fonte d’acqua, così da avere un’alimentazione continua. L’azienda specifica che va utilizzata soltanto acqua potabile pura oppure filtrata, indicazione non banale considerando che i condotti interni di questi apparecchi soffrono parecchio il calcare.

A proposito di manutenzione, è previsto anche un ciclo di pulizia automatico che si occupa di eliminare l’acqua rimasta nei condotti dopo l’uso. Un dettaglio che evita ristagni e che, nella pratica quotidiana, fa la differenza tra un dispositivo che dura e uno che dopo qualche mese inizia a dare problemi.

Display a LED, acciaio inox e 2.100 W di potenza

Sul fronte dell’interazione c’è un piccolo display a LED che si accende da solo nel momento in cui si appoggia una tazza sulla base. Da lì si leggono le informazioni utili, come la temperatura impostata o l’avanzamento del ciclo di pulizia, senza dover armeggiare con menu o applicazioni.

Tutte le parti che entrano in contatto con l’acqua sono realizzate in acciaio inox per uso alimentare, scelta obbligata per un prodotto di questo tipo ma comunque da segnalare. La potenza massima assorbita tocca i 2.100 W, valore che spiega anche come sia possibile ottenere acqua calda in tempi tanto ridotti.

Le dimensioni restano contenute, 312 x 106 x 280 millimetri, per un peso di 2,45 chilogrammi. Un ingombro simile a quello di una macchina da caffè compatta, quindi facilmente collocabile anche in cucine non enormi. Nella confezione, oltre al dispositivo vero e proprio, trovano posto il serbatoio, il vassoio raccogligocce e il manuale d’uso.

Per ora il dispenser Mijia resta un prodotto destinato al mercato cinese, come accade per buona parte degli accessori smart home della casa.

Fonte: TecnoAndroid