Xiaomi Mijia Desktop Study Lamp Max si accende quando ti siedi

Xiaomi ha presentato in Cina una nuova lampada da scrivania smart che va ad arricchire la gamma Mijia, con un obiettivo piuttosto chiaro: rendere più confortevoli le lunghe ore passate a studiare o lavorare. Il modello si chiama Mijia Desktop Study Lamp Max e punta molto sulla qualità della luce. Non si tratta però di una semplice lampada, perché al suo interno trovano posto sensori e funzioni automatiche che le permettono di adattarsi all’ambiente in cui si trova. E c’è anche un dettaglio curioso, visto che il dispositivo riesce a capire quando qualcuno si siede alla scrivania e ad accendersi di conseguenza, senza che sia necessario cercare un pulsante o aprire un’app.

Una luce studiata per ridurre l’abbagliamento

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Credits: TecnoAndroid

Il cuore del progetto è una struttura a doppia riflessione, pensata per limitare la quantità di luce che arriva direttamente agli occhi. In pratica il fascio luminoso non colpisce chi sta seduto davanti alla scrivania in modo diretto, e questo dovrebbe ridurre parecchio il fastidio dell’abbagliamento, soprattutto durante le sessioni più lunghe. Secondo quanto dichiarato da Xiaomi, la lampada è in grado di illuminare in maniera uniforme una superficie di 1,6 x 0,6 metri, con un valore medio che supera i 950 lux. Numeri che fanno capire come il prodotto sia stato progettato per coprire bene tutto il piano di lavoro e non soltanto una piccola porzione centrale.

Chi lavora molte ore al computer troverà poi una modalità dedicata al monitor. Quando viene attivata, la luce si concentra sulla scrivania e smette di puntare verso lo schermo, così da evitare quei riflessi che spesso rendono difficile leggere ciò che compare sul display. È una soluzione semplice nella sostanza, ma utile per chi alterna di continuo fogli di carta e schermo e vuole un’illuminazione che non interferisca con nessuno dei due.

La novità della luce posteriore e la resa dei colori

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C’è un primato che Xiaomi rivendica con una certa insistenza. Mijia Desktop Study Lamp Max è infatti la prima lampada da scrivania della famiglia Mijia dotata di una luce posteriore. L’azienda la chiama luce di compensazione dello sfondo, e il suo compito è quello di illuminare la parete e l’ambiente che si trovano dietro la scrivania. Lo scopo è ridurre il contrasto tra il piano di lavoro, molto luminoso, e quello che lo circonda, che altrimenti resterebbe in penombra. Un forte stacco tra zone chiare e zone buie tende infatti ad affaticare la vista, e questa seconda fonte luminosa serve proprio ad ammorbidire il passaggio.

Sul fronte della qualità cromatica la lampada utilizza LED a spettro completo con un indice di resa cromatica Ra97 e un coefficiente GFC superiore a 0,985, valore che indica una buona corrispondenza con lo spettro della luce solare. Detto in parole più semplici, i colori di libri, quaderni e oggetti sul tavolo dovrebbero apparire in modo molto simile a come si vedrebbero con la luce naturale. Le prestazioni dichiarate vanno anche oltre i requisiti cinesi di classe AA previsti per le lampade destinate alla lettura e alla scrittura.

Per quanto riguarda l’intensità, Xiaomi indica un’illuminazione media di 1.100 lux nell’area ordinaria della scrivania, valore che sale oltre i 1.650 lux nella zona centrale, dove di solito si concentra il lavoro vero e proprio. A tutto questo si aggiunge una soluzione specifica per la protezione degli occhi, accompagnata dall’assenza di sfarfallio visibile. La lampada rientra inoltre nella categoria RG0 per il rischio legato alla luce blu.

Fonte: TecnoAndroid