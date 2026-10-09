Pagani Utopia “Madonna”, vernice con oro vero e frammenti di roccia lunare

Ci sono voluti cinque anni di lavoro meticoloso per consegnare la Pagani Utopia “Madonna of the Car Nation” al suo proprietario, un collezionista americano che desiderava una hypercar diversa da qualsiasi altra. La particolarità salta all’occhio subito, perché la carrozzeria è ricoperta da una vernice che contiene vere particelle d’oro e persino frammenti di roccia lunare. Del resto scegliere una Pagani significa un po’ personalizzare un gioiello, un privilegio che possono concedersi davvero in pochi.

Le prime immagini della vettura hanno mostrato dettagli capaci di entusiasmare anche il pubblico presente al raduno dove la Utopia è stata esposta subito dopo la consegna. All’evento si sono date appuntamento alcune delle supercar più iconiche del marchio di San Cesario sul Panaro, tutte creazioni molto esclusive. Eppure la carrozzeria interamente dorata della Madonna of the Car Nation riusciva a brillare sotto il sole con una luce tutta sua, pur circondata da altre auto splendide.

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Una vernice con oro vero e frammenti di Luna

Credits: TecnoAndroid

La tinta è stata battezzata Lunar Gold ed è opera dello specialista tedesco Karosserie PHL. Per ottenerla sono state impiegate scaglie ricavate da un autentico lingotto d’oro insieme a quelle di una roccia lunare, acquistata dal collezionista durante un’asta. Il committente si chiama Kris Singh e, com’è facile intuire, non ha certo badato a spese. Il suo sogno era guidare un capolavoro in carbonio e alluminio con la lucentezza del metallo prezioso, e la squadra di tecnici scelta da Horacio Pagani lo ha trasformato in realtà con la consueta cura maniacale.

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Dietro questa scelta cromatica c’è un riferimento artistico preciso. Singh voleva infatti riprodurre le finiture dorate che compaiono sugli abiti e sugli arredi del dipinto “La Madonna del Garofano” di Leonardo da Vinci. Il fondatore del marchio modenese, da sempre affascinato dalle opere del genio toscano, ha accolto l’idea con grande entusiasmo. La sfida tecnica stava nel creare un oro che non scivolasse verso sfumature troppo gialle, ramate o tendenti al bronzo. Alla luce del giorno il risultato è sorprendente e valorizza al meglio le linee eleganti della Utopia.

Abitacolo sfarzoso e cambio manuale per un vero purista

Anche dentro la Pagani Utopia “Madonna” l’oro è protagonista. La casa specializzata nella produzione artigianale di hypercar e componenti in fibra di carbonio ha realizzato sedili che abbinano pelle nera e tessuti dorati con motivi dedicati. La leva del cambio con la sua griglia metallica e i tre pedali sfoggiano una finitura dorata. L’intera personalizzazione nasce dalla collaborazione con il designer Pandragram e prende ispirazione soprattutto dall’eleganza della moda italiana.

Secondo quanto annunciato dallo stesso Kris Singh, Pagani ha messo a punto un processo specifico che spruzza oro vero sulla pelle nera, così da integrarlo direttamente nel materiale. Sotto il cofano resta invece la meccanica che ha reso celebre il modello, ovvero un V12 biturbo da 6,0 litri capace di sprigionare 864 CV. Il collezionista ha voluto il cambio manuale a sette marce, proposto come optional, preferendolo alla trasmissione automatizzata.

Fonte: TecnoAndroid