Xiaomi Mi Chat: sta arrivando il nuovo assistente AI del brand cinese

Xiaomi si prepara a entrare in modo più deciso nel settore dell’intelligenza artificiale generativa con Mi Chat, un assistente sviluppato internamente e già protagonista di una serie di indiscrezioni. Le informazioni provenienti dall’account pubblico WeChat Du Jia indicano che la prima versione dell’applicazione sarebbe stata completata, confermando l’interesse dell’azienda nel portare sul mercato un’alternativa costruita su tecnologie proprietarie.

Un assistente costruito intorno al modello MiMo-7B-RL

Al centro del progetto si trova MiMo-7B-RL, il modello linguistico che Xiaomi ha presentato all’inizio dell’anno come elemento chiave della sua strategia AI. Il dato più rilevante riguarda l’efficienza dimostrata nei test preliminari: con soli 7 miliardi di parametri, questo modello ha ottenuto risultati superiori a soluzioni più complesse e note, superando sistemi come o1-mini di OpenAI e QwQ-32B-Preview di Alibaba nei benchmark AIME 24/25 e LiveCodeBench v5. Mi Chat rappresenterà l’interfaccia destinata al pubblico, offrendo capacità di ragionamento avanzato integrate direttamente nell’ecosistema Xiaomi.

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Un progetto che coinvolge smartphone, auto e smart home

Il nuovo assistente non è pensato come una funzione isolata, ma come un tassello centrale della visione Human x Car x Home, con cui Xiaomi punta a unire smartphone, domotica e auto elettriche. L’obiettivo è creare un unico cervello digitale, capace di dialogare con tutti i dispositivi del marchio e offrire continuità tra gli ambienti software. Lu Weibing ha evidenziato che l’azienda sta investendo in modo significativo nello sviluppo AI da diversi trimestri e che i progressi ottenuti superano le aspettative iniziali, aprendo la strada a un’integrazione più profonda tra modelli linguistici e mondo fisico.

Una strategia rafforzata da nuove figure e un evento imminente

Il coinvolgimento diretto del fondatore Lei Jun conferma l’importanza del progetto. Per consolidare il team MiMo, Xiaomi ha accolto figure di rilievo come Luo Fuli, proveniente da DeepSeek e già autore corrispondente in pubblicazioni accademiche realizzate con l’Università di Pechino. Questo rafforzamento sottolinea la volontà di costruire un modello competitivo e affidabile.

Le informazioni ufficiali su Mi Chat dovrebbero arrivare molto presto: la presentazione è prevista per il 17 dicembre a Pechino, durante la Xiaomi Human Car Home Ecosystem Partner Conference 2025, appuntamento in cui l’azienda potrebbe mostrare concretamente la sua visione AI unificata.