Xiaomi lavorerebbe a uno smartphone largo senza cerniera

Xiaomi starebbe lavorando a uno smartphone largo senza cerniera, un dispositivo che punta su un display più ampio del normale e che sposta il sensore per le impronte sul fianco. L’indiscrezione arriva dal leaker Digital Chat Station, mentre dall’azienda cinese finora non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Il progetto va quindi preso con la dovuta cautela, anche se si inserisce in un movimento più ampio che sta coinvolgendo diversi produttori del settore.

Un formato largo che fa a meno della cerniera

Il telefono descritto somiglia a un modello tradizionale, con un’unica differenza piuttosto evidente: il pannello è decisamente più ampio di quelli a cui il mercato è abituato. Le proporzioni ricordano quelle del display esterno dei pieghevoli larghi, come Galaxy Z Fold 8 e iPhone Duo, cioè quei dispositivi che anche da chiusi offrono uno schermo meno stretto e allungato rispetto alla media.

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Sulla diagonale non ci sono dettagli precisi. L’ipotesi più plausibile è che le dimensioni si avvicinino a quelle di Xiaomi 18 Fold, il pieghevole appena presentato dal marchio, che monta uno schermo di copertura da 5,38 pollici con un rapporto vicino a 3:2. Altre voci però parlano di un rapporto 16:9 o 16:10, quindi più simile a quello di un tablet compatto. Al momento nessuna delle due strade ha ricevuto conferme, e il formato definitivo resta un punto aperto.

L’idea alla base è abbastanza chiara: offrire più spazio sullo schermo senza dover affrontare i costi e la complessità tecnica di una cerniera. Un display più largo si traduce in vantaggi concreti nell’uso quotidiano. La tastiera, per esempio, diventa meno stretta sotto le dita e la digitazione risulta più comoda, mentre le app o le pagine web affiancate guadagnano centimetri preziosi in orizzontale. Anche il sensore per le impronte integrato nel tasto di accensione ha una sua logica, perché permetterebbe di sbloccare il telefono con il pollice mentre lo si impugna normalmente. Si tratta di una soluzione già piuttosto comune sui pieghevoli, molto meno sugli smartphone classici.

Huawei, OPPO e gli altri marchi pronti alla stessa sfida

Xiaomi non sarebbe affatto sola in questa esplorazione, e in un caso il prodotto è già disponibile. Huawei ha infatti lanciato Pura X View, un telefono largo privo di parti mobili che di fatto anticipa il concetto su cui ora starebbero lavorando anche i concorrenti.

Anche OPPO avrebbe in cantiere una sua interpretazione di questo formato. Le indiscrezioni parlano di un dispositivo da circa 6,35 pollici con un comparto fotografico piuttosto ambizioso, visto che si ipotizzano addirittura due fotocamere da 200 megapixel. Un dettaglio che, se confermato, farebbe pensare a un prodotto posizionato nella fascia alta.

Secondo lo stesso Digital Chat Station, poi, anche vivo e Honor avrebbero in programma un modello largo entro il 2027. Nel caso di Honor, il design dovrebbe richiamare da vicino quello proposto da Huawei, la sua ex casa madre, segno di una continuità stilistica che non sarebbe poi così sorprendente.

Stando alle anticipazioni, i primi cinque marchi cinesi avrebbero già dato il via libera ai rispettivi progetti di telefoni larghi e starebbero accelerando le fasi di test. Per chi segue il mercato europeo c’è però un aspetto da considerare: molti di questi dispositivi di prima generazione potrebbero restare confinati in Cina, mentre le versioni successive dovrebbero arrivare con una distribuzione più ampia.

Fonte: TecnoAndroid