BYD Dolphin Surf è l’elettrica più venduta a ottobre in Italia

Sono stati pubblicati i dati UNRAE sul mese di ottobre e la classifica delle auto elettriche più vendute a ottobre in Italia ha un nome nuovo in testa. Il primo posto va a BYD Dolphin Surf, la piccola del costruttore cinese che ha chiuso il mese davanti a tutte le rivali a batteria. Il quadro però cambia parecchio se lo sguardo si allarga all’intero anno, perché lì i rapporti di forza tra i modelli sono molto diversi.

Partendo dai numeri generali, le immatricolazioni di vetture elettriche nel mese di ottobre sono state 8.122. Nello stesso mese dell’anno precedente erano state 6.339, quindi parliamo di un aumento di circa 1.800 unità, cioè una crescita intorno al 28%. Sul totale del mercato le elettriche hanno rappresentato il 6,1% di tutte le nuove auto targate nel mese. È una quota ancora contenuta, ma il confronto con ottobre 2025 racconta un segmento che si muove nella direzione giusta.

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Il podio di ottobre e le altre posizioni

In vetta c’è dunque BYD Dolphin Surf con 632 immatricolazioni, un margine piuttosto netto rispetto a chi la segue. Al secondo posto si piazza Leapmotor T03 con 450 unità, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Tesla Model Y con 335 esemplari. Tre modelli molto diversi tra loro per dimensioni e posizionamento, che però si ritrovano vicini nella graduatoria mensile.

Scorrendo verso il basso si trova BMW iX1 con 269 immatricolazioni, seguita a breve distanza da Toyota C HR a quota 252. Poi arriva Volvo EX30 con 226 unità e subito dietro Renault Twingo con 208. L’ottava posizione è di Leapmotor B05 con 184 vetture, la nona di Tesla Model 3 con 162 e la decima di BMW iX3, che chiude la top ten con 161 esemplari. Da notare la presenza di due modelli Leapmotor, due Tesla e due BMW tra le prime dieci, segno che alcuni marchi riescono a piazzare più di una proposta nella parte alta della classifica.

Da inizio anno comanda Leapmotor T03

Allargando l’orizzonte all’intero periodo che va da gennaio a ottobre, la situazione si capovolge. Bisogna tenere presente che i dati del primo semestre sono stati fortemente condizionati dagli incentivi di fine 2025, che hanno spinto in modo particolare alcuni modelli. Ed è proprio qui che emerge il dominio di Leapmotor T03, prima con 23.640 immatricolazioni, un valore che stacca di gran lunga tutte le concorrenti.

Alle sue spalle c’è Tesla Model Y con 5.757 unità, tallonata da Dacia Spring a 5.692. La quarta posizione spetta a BYD Dolphin Surf con 5.542 vetture, quindi la protagonista di ottobre si ferma appena fuori dal podio nel conteggio annuale. Seguono Tesla Model 3 con 5.101 immatricolazioni e Citroen C3 con 4.355. Più staccate troviamo BMW iX1 a 2.602, Skoda Elroq a 1.928, Volvo EX30 a 1.873 e Leapmotor B10, che completa la lista con 1.695 unità.

Il dato complessivo del mercato italiano delle elettriche da inizio anno parla di 110.379 auto immatricolate, pari al 7,8% del totale. Nello stesso arco di tempo del 2025 le vetture a batteria erano state 67.592, quindi la differenza supera le 42.700 unità, con una crescita attorno al 63%. La quota annuale resta così più alta di quella registrata nel solo mese di ottobre, che si è fermata al 6,1%.

Fonte: TecnoAndroid