Videogiochi, un italiano su due gioca: lo smartphone è il preferito

Per molti italiani, bastano pochi minuti liberi per avviare una partita e staccare dalla routine. Il gaming è ormai un’abitudine diffusa: un italiano su due dichiara di giocare ai videogiochi almeno occasionalmente e, tra chi lo fa, il 75% si dedica a questa attività almeno due o tre volte alla settimana.

A fotografare le abitudini dei giocatori è il nuovo Samsung Trend Radar, una ricerca realizzata da Toluna nell’ottobre 2026 su un campione di 1.000 maggiorenni italiani. I risultati mostrano un settore sempre più legato ai dispositivi mobili e, soprattutto, al desiderio di trovare un momento di relax durante la giornata.

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Il dispositivo più utilizzato per giocare è lo smartphone, scelto dal 72% degli intervistati che giocano. Per il 40% rappresenta anche la piattaforma utilizzata più frequentemente, superando le console, indicate dal 28%. Il dato conferma il ruolo centrale del gaming mobile nelle abitudini quotidiane. Lo smartphone permette infatti di giocare praticamente ovunque, senza dover necessariamente dedicare un momento specifico all’accensione di una console o di un PC.

Ma cosa spinge davvero le persone a giocare? La risposta riguarda soprattutto il benessere personale: il 67% dei giocatori considera i videogiochi un modo per rilassarsi e allontanarsi temporaneamente dagli impegni quotidiani. Più che una semplice attività di intrattenimento, quindi, il gaming viene vissuto anche come una pausa dalla routine.

Samsung protagonista a Lucca Comics & Games 2026

La ricerca arriva a pochi giorni dalla conclusione di Lucca Comics & Games 2026, manifestazione durante la quale Samsung ha portato il proprio ecosistema gaming nel cuore della città con PLAY SAMSUNG.

Dal 28 ottobre al 1° novembre, Piazza Bernardini ha ospitato uno spazio dedicato al gioco, con postazioni per diverse piattaforme, sfide dal vivo e incontri con i creator. Il progetto ha coinvolto anche partner del settore come Nintendo, Milestone, Activision Blizzard e Gameloft. I numeri registrati durante i cinque giorni raccontano l’interesse del pubblico: 19.426 visitatori hanno raggiunto lo stand, mentre le esperienze hands-on stimate sono state 10.459. In altre parole, più di una persona su due ha avuto l’opportunità di provare direttamente i prodotti dell’ecosistema gaming.

Smartphone, console e PC: le sfide con i creator

Il programma di PLAY SAMSUNG ha proposto attività su smartphone, console e PC, con titoli molto conosciuti dal pubblico, tra cui Asphalt Legends, Call of Duty ed EA SPORTS FC 27, insieme a Hot Wheels Infinity Rush e Super Mario Bros. Wonder.

A rendere ancora più partecipativa l’esperienza sono stati diversi volti della community italiana del gaming. Tra i talent presenti figuravano Karen “Kokeshi” Casiraghi, Michelle Puttini, Matteo “Dread” Picarazzi, Xiuder, Yotobi, Noemi “Sober” Mortella e Roberta “Robypolarbear” Alcamo. Gli incontri con i fan, le sfide e le occasioni per scattare fotografie con i creator hanno completato il programma, trasformando lo spazio Samsung in un punto di ritrovo per gli appassionati. I dati del Trend Radar e la partecipazione registrata a Lucca mostrano due aspetti complementari del fenomeno: da una parte il gaming come abitudine quotidiana, spesso legata allo smartphone e alla ricerca di relax; dall’altra una community che continua a riconoscersi negli eventi dal vivo e nelle esperienze condivise.

Fonte: TecnoAndroid