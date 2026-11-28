Gli spazzolini smart sono sul mercato da parecchio tempo, eppure Xiaomi ha deciso di entrare nella partita con un modello che punta tutto su un aspetto molto concreto. Il nuovo Xiaomi Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2 è in grado di indicare direttamente dal manico quali zone della bocca sono rimaste indietro durante la pulizia, segnalando in modo immediato dove conviene ripassare con la testina.

Non si parla quindi di una categoria inedita, perché di spazzolini elettrici con funzioni intelligenti ne sono già arrivati molti. A cambiare è l’approccio. Il marchio cinese, probabilmente il più prolifico in assoluto quando si tratta di sfornare nuovi prodotti, ha scelto di ampliare la propria proposta con un dispositivo che prova a rendere la routine quotidiana un po’ più precisa. L’idea è semplice e proprio per questo interessante, visto che capita spesso di concentrarsi sempre sugli stessi denti e dimenticarne altri senza nemmeno accorgersene.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un anello luminoso che guida lo spazzolamento

Il cuore del sistema è un sensore a tre assi che rileva i movimenti del manico mentre lo spazzolino viene utilizzato. Questi dati vengono tradotti in un riscontro visivo grazie a un anello LED posizionato sull’impugnatura, che fornisce indicazioni in tempo reale proprio durante lo spazzolamento. Non c’è bisogno di aspettare la fine della sessione per capire come sia andata, perché le informazioni compaiono mentre si sta ancora lavorando su denti e gengive.

Il codice cromatico è piuttosto intuitivo. La luce bianca indica le aree già coperte in maniera adeguata, mentre quella arancione invita a tornare su una zona che non ha ricevuto abbastanza attenzione. Un modo diretto per correggere le abitudini sbagliate senza complicazioni, anche per chi non ha alcuna familiarità con i gadget tecnologici.

A questo si aggiunge un promemoria tattile. Ogni 30 secondi lo spazzolino emette una vibrazione che ricorda di spostarsi su un’altra parte della bocca, così da distribuire il tempo in modo più equilibrato tra le varie zone. Luce e vibrazione lavorano insieme e accompagnano l’utente dall’inizio alla fine, quasi come una piccola guida silenziosa che evita di trascurare qualche angolo.

Motore potente e tre modalità di utilizzo

Sul fronte delle prestazioni, Xiaomi Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2 si affida a un motore capace di raggiungere 24.000 vibrazioni al minuto. La testina non si limita a vibrare, ma oscilla con un movimento ampio, pensato per coprire una superficie maggiore a ogni passaggio. Una combinazione che punta a rendere la pulizia più efficace senza richiedere sforzi particolari da parte di chi lo impugna.

Non finisce qui, perché il dispositivo mette a disposizione tre diverse modalità d’utilizzo. Si parte dalla delicata, che a giudicare dal nome si rivolge a chi preferisce un’azione più morbida, per passare alla modalità pulizia, quella destinata all’uso di tutti i giorni, fino ad arrivare allo sbiancamento. Tre profili differenti che permettono di adattare lo spazzolino alle proprie esigenze, magari alternandoli a seconda del momento.

C’è poi un dettaglio pratico che semplifica parecchio la vita. Il manico conserva in memoria l’ultima modalità selezionata, così alla successiva accensione lo spazzolino riparte esattamente dall’impostazione usata in precedenza, senza dover ripetere ogni volta la scelta.

Fonte: TecnoAndroid