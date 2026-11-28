Broadcom ha rilasciato una serie di aggiornamenti di sicurezza per correggere una grave vulnerabilità di bypass dell’autenticazione in VMware vCenter Server, una falla che un gruppo di hacker legato alla Cina sfrutta in attacchi zero day almeno da settembre 2026. Il problema, catalogato con l’identificativo CVE 2026 123890, colpisce il VMware Directory Service presente in vCenter Server, cioè la piattaforma che molte aziende usano per gestire i propri ambienti virtualizzati. Stando a quanto spiegato da Broadcom, un aggressore privo di credenziali ma con accesso di rete a un server vulnerabile può aggirare il controllo di accesso ed entrare senza autorizzazione. Se l’attacco va a segno, chi lo conduce ottiene privilegi amministrativi su vCenter e quindi il controllo delle macchine virtuali gestite dal server.

La correzione è arrivata il 19 novembre con il bollettino VMSA 2026 0009, che sistema anche altre quattro falle presenti in VMware SDDC Manager e in VMware Tools per Windows. Broadcom chiarisce che sono esposte tutte le versioni di vCenter, SDDC Manager e VMware Tools per Windows precedenti a quelle indicate come corrette nell’avviso. Il discorso vale sia per le installazioni autonome sia per quelle integrate in VMware Cloud Foundation, VMware vSphere Foundation, VMware Telco Cloud Platform e VMware Telco Cloud Infrastructure, oltre che per VMware Tools installato nelle macchine virtuali Windows.

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Un aggiornamento d’emergenza senza soluzioni alternative

L’azienda considera la patch per VMware vCenter Server un intervento d’emergenza e invita le organizzazioni a installarla il prima possibile. Non esistono infatti workaround ufficiali, anche se limitare l’accesso di rete e rafforzare i controlli tramite firewall può ridurre l’esposizione. La falla interessa vCenter a prescindere dall’attivazione o meno della modalità Enhanced Linked Mode. Broadcom non ha confermato in modo ufficiale lo sfruttamento attivo del difetto, ma i ricercatori di Mandiant, la società di Google, hanno documentato attacchi reali basati proprio su questa vulnerabilità.

Il ruolo di Armory Castle e la catena d’attacco

In un rapporto pubblicato insieme al Google Threat Intelligence Group, Mandiant attribuisce gli attacchi ad Armory Castle, un gruppo che si sospetta sia sostenuto dallo Stato cinese e noto in passato come UNC5221. Lo sfruttamento risale ai primi giorni di settembre 2026. Secondo i ricercatori l’exploit consente di aggirare l’autenticazione da remoto creando una sessione valida come administrator@vsphere.local. Con questa sessione l’aggressore può eseguire comandi arbitrari e prelevare file, compreso il database data.mdb, sfruttando l’interfaccia RPC vmdirdbcp del servizio di directory di vCenter.

Si tratta di un gruppo di cyberspionaggio specializzato nell’attaccare con falle zero day le appliance di rete aziendali, tra cui i dispositivi Citrix NetScaler e Ivanti Connect Secure, per poi installare malware su misura. Di recente Armory Castle è stato collegato anche agli attacchi contro BeyondTrust Remote Support tramite un’altra falla sconosciuta, la CVE 2026 102764, sfruttata da fine agosto. Per Mandiant l’offensiva contro VMware fa parte della stessa campagna. I criminali hanno prima compromesso le appliance BeyondTrust, poi si sono spostati lateralmente verso sistemi Linux interni e infine hanno puntato all’infrastruttura VMware.

Una volta dentro un’appliance Linux, gli aggressori hanno installato le web shell SLIMSAVAGE per mantenere un accesso persistente, hanno ottenuto i privilegi di root e hanno scandagliato la rete interna in cerca di sistemi VMware. A quel punto è entrato in gioco BONESAW, uno strumento personalizzato scritto in Golang e usato per sfruttare la falla e violare un server vCenter. Mandiant ha osservato il tool mentre creava un account amministratore vCenter Single Sign On e sottraeva il database di directory del server, utile per estrarre ulteriori credenziali. BONESAW è anche in grado di recuperare le chiavi di firma SAML, così da falsificare i token di autenticazione e ottenere accesso amministrativo agli ambienti VMware.

Dopo l’intrusione gli hacker hanno installato un altro strumento chiamato SAWSNAKE, pensato per i cosiddetti attacchi Golden SAML che permettono di creare token falsi, scavalcare l’autenticazione a più fattori e spacciarsi per utenti legittimi. Nel corso dell’operazione sono comparse anche altre web shell e backdoor come CAGEMATCH, BEARBONES e LAZYBONES, usate per lanciare comandi, trasferire file, rubare credenziali e restare all’interno dei sistemi compromessi. Tutto questo ha consentito al gruppo di spingersi più a fondo negli ambienti virtualizzati delle vittime, raggiungere gli host ESXi e sottrarre dati sensibili dalle macchine virtuali, inclusi i file del database di Active Directory di Windows.

Secondo Mandiant l’impiego di due vulnerabilità zero day nella stessa campagna, insieme a diverse famiglie di malware cucite sulle piattaforme prese di mira, dimostra la notevole competenza tecnica degli attaccanti. I ricercatori raccomandano agli amministratori di applicare subito gli aggiornamenti di sicurezza per VMware vCenter Server e di configurare controlli aggiuntivi per proteggere l’infrastruttura di virtualizzazione da attacchi futuri.

Fonte: TecnoAndroid