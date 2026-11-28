La famiglia Redmi K100 potrebbe allargarsi ancora nei prossimi mesi con un nuovo smartphone pensato per posizionarsi sopra tutti i modelli già presentati, cioè la versione base, il K100 Pro e perfino il K100 Pro Max arrivato sul mercato non molto tempo fa. L’indiscrezione arriva da Digital Chat Station, leaker molto attivo sui social cinesi e di solito parecchio attendibile, che parla di un dispositivo già in fase di sviluppo. Secondo le sue informazioni avrebbero iniziato a circolare anche i primi prototipi funzionanti, segno che il progetto non è più soltanto un’idea sulla carta.

Sulla data di debutto non ci sono riferimenti precisi e la finestra indicata resta quella generica dei prossimi mesi. Quello che emerge con più chiarezza riguarda invece il posizionamento del nuovo modello, che dovrebbe diventare il vero vertice della serie Redmi K100 e distinguersi dagli altri fratelli soprattutto per due aspetti, cioè il processore e il comparto fotografico.

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Snapdragon 8 Elite Gen 6 e il salto ai 2 nm

La novità più rilevante dovrebbe essere il chip. Il nuovo top di gamma Redmi monterebbe infatti un Snapdragon 8 Elite Gen 6 di Qualcomm, anche se al momento non è del tutto chiaro se si tratterà della versione standard oppure della variante Extreme. Per capire la portata del cambiamento basta guardare cosa c’è dentro gli altri modelli della gamma. Il Redmi K100 base si affida a uno Snapdragon 8 Elite Gen 1, mentre i due Pro usano uno Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Qui conviene fare attenzione alla nomenclatura, perché il rischio di confondersi è concreto. Qualcomm è passata direttamente dalla Gen 1 alla Gen 5 senza le generazioni intermedie, una scelta fatta per mantenere coerenza con il resto del proprio catalogo prodotti. Non mancano quindi dei modelli lungo il percorso, è stata semplicemente cambiata la numerazione.

Il dettaglio tecnico più interessante riguarda però il processo produttivo. Il nuovo SoC sarebbe il primo della linea Snapdragon realizzato su nodo a 2 nm, naturalmente nelle fabbriche di TSMC. Per lo smartphone in arrivo si tratterebbe quindi di un passo avanti netto rispetto ai modelli già in commercio, almeno sul fronte del silicio.

Fotocamere, tre sensori da 50 MP al posto del 200 MP

Anche sul versante fotografico si prospetta un cambio di rotta piuttosto marcato. Stando a quanto riferito da Digital Chat Station, il nuovo dispositivo avrebbe tre fotocamere posteriori da 50 MP, con ogni probabilità una principale, un teleobiettivo e un ultra grandangolare. Una configurazione diversa rispetto a quella scelta per il Redmi K100 Pro Max e per il K100 Pro, che puntano invece su un modulo da 200 + 50 + 50 MP.

Sulla carta potrebbe sembrare un passo indietro, visto che sparisce il sensore da 200 MP. Non è detto però che le cose stiano così. La risoluzione dei sensori non è infatti l’unico elemento che conta per giudicare la qualità di una fotocamera, e probabilmente nemmeno il più importante, almeno quando si parla di dispositivi di questa fascia.

Fonte: TecnoAndroid