Nera, cattiva e spinta fino a 800 CV di potenza ibrida. Brabus ha messo le mani sulla Porsche 911 Turbo S e ne ha tirato fuori una versione che non passa inosservata, capace di raggiungere i 322 km/h e vestita con un abito scuro che piacerebbe parecchio a Bruce Wayne. Il preparatore tedesco ha lavorato su estetica, assetto, abitacolo e motore, con una presenza massiccia di fibra di carbonio a vista, disponibile con finitura lucida oppure opaca su tutta la vettura.

Che sia coupé o scoperta, la sportiva di Zuffenhausen ritoccata da Brabus colpisce da qualsiasi angolazione. Il pacchetto aerodinamico è importante, con alette laterali rialzate pensate per tenerla ben piantata sull’asfalto, prese d’aria verticali e minigonne laterali. Al posteriore domina un grande alettone in carbonio con aerodinamica attiva che, secondo il tuner, garantisce ulteriore deportanza. Più in basso trova posto un diffusore che ingloba i quattro terminali di scarico, mentre il cofano posteriore porta il logo del marchio impresso direttamente nella fibra. Cofano, calotte degli specchietti e quel profilo laterale sinuoso restano comunque fedeli all’anima Porsche.

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Cerchi inediti e assetto ribassato

La vera novità riguarda i cerchi forgiati, presentati come una prima assoluta a livello mondiale. Si chiamano Brabus Monoblock ZL “Platinum Edition” e sfoggiano cinque coppie di razze a Y con finitura nera e dettagli lucidati. Le misure sono generose, 21 pollici davanti e 22 dietro, abbinati a pneumatici Continental SportContact 7 rispettivamente da 255/30 ZR 21 e 335/25 ZR 22.

Sul fronte delle sospensioni la 911 Turbo S firmata Brabus riceve molle sportive regolabili in altezza, che lavorano insieme agli ammortizzatori attivi già previsti di serie. La carrozzeria può scendere fino a 25 mm su entrambi gli assi.

Un abitacolo cucito a mano

Gli interni vengono realizzati a mano in officina e ogni singolo componente può essere personalizzato secondo i desideri del cliente. Sulla vettura mostrata la pelle nera si accompagna a profili grigi su sedili, portiere e plancia, con un indicatore grigio a ore 12 sul volante. La lavorazione trapuntata dei rivestimenti in pelle nera, unita al carbonio, crea un effetto davvero notevole.

Gli inserti in fibra di carbonio abbondano su volante, plancia e console centrale, a cui si aggiungono le soglie battitacco illuminate. Completano il quadro inserti in alluminio e dettagli in pelle sul volante. Spiccano poi i pedali in alluminio, un poggiapiedi illuminato con il nome del marchio in rosso e le soglie delle portiere in carbonio con loghi alternati rossi e bianchi. Anche i tappetini in pelle e velluto e il rivestimento del bagagliaio riprendono la stessa finitura trapuntata.

Il kit PowerXtra e le prestazioni

Il cuore dell’operazione è il kit PowerXtra P36 800, che porta la potenza complessiva della Porsche 911 Turbo S a quota 800 CV. Il solo motore termico sale da 640 a 729 CV e la sua coppia cresce da 760 a 860 Nm, mentre il sistema ibrido nel suo insieme arriva a 900 Nm di coppia massima.

Numeri che si traducono in accelerazioni brucianti. La coupé copre lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, la cabrio ci mette appena un decimo in più, cioè 2,5 secondi. Per entrambe la velocità massima è limitata elettronicamente a 322 km/h. Il kit è disponibile sia per la 911 Turbo S Coupé sia per la versione Cabriolet.

Fonte: TecnoAndroid