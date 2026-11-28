Samsung Display ha deciso di puntare con decisione sui micro LED e lo ha fatto nel modo più concreto possibile, cioè entrando nel capitale di un partner industriale. L’azienda sudcoreana ha annunciato un accordo strategico con ams OSRAM per lo sviluppo congiunto di questa tecnologia, mettendo sul tavolo circa 210 milioni di euro per rilevare il 9,1% della società. Con questa operazione il produttore di pannelli diventa anche il primo azionista del gruppo, un passaggio che rende evidente quanto la scommessa sia seria.

Non si tratta quindi di una semplice collaborazione sulla carta o di un’intesa commerciale come tante. Quando un’azienda sceglie di acquistare una quota rilevante di un’altra realtà, il messaggio è piuttosto chiaro: c’è la volontà di legare il proprio futuro a quello del partner, almeno su un fronte preciso. E il fronte, in questo caso, è quello dei display micro LED, una tecnologia su cui Samsung Display intende accelerare il passo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un investimento da 210 milioni per una quota del 9,1%

La cifra messa in campo da Samsung Display si aggira intorno ai 210 milioni di euro. In cambio arriva una partecipazione del 9,1% nel capitale di ams OSRAM, sufficiente per collocare il colosso coreano in cima alla lista dei soci. Una quota che, a prima vista, potrebbe sembrare contenuta, ma che in realtà pesa parecchio proprio perché nessun altro azionista ne detiene una più ampia.

Essere il primo azionista di una società significa avere una voce importante nelle sue scelte e, soprattutto, un interesse diretto nel suo andamento. Per Samsung Display questo si traduce in un rapporto molto più stretto rispetto a quello che normalmente lega un cliente a un fornitore o due aziende che lavorano insieme su un progetto. Il denaro investito e il sviluppo congiunto delle tecnologie viaggiano di pari passo, e l’uno rafforza l’altro.

Il cuore dell’intesa resta comunque tecnologico. L’obiettivo dichiarato è lavorare fianco a fianco per far crescere i micro LED, mettendo insieme le competenze dei due gruppi. Da un lato c’è un’azienda specializzata nella produzione di schermi, dall’altro una società che diventa partner privilegiato in questo percorso di ricerca e sviluppo.

Il rilancio dei micro LED al centro della strategia

La parola chiave dell’intera operazione è rilancio. Con questo accordo Samsung Display vuole dare una nuova spinta allo sviluppo dei micro LED, una tecnologia che evidentemente l’azienda considera ancora strategica per il proprio futuro nel settore dei pannelli. Scegliere di entrare nel capitale di ams OSRAM, invece di limitarsi a una semplice partnership, indica la volontà di imprimere un’accelerazione reale al lavoro su questo fronte.

L’intesa tra Samsung Display e ams OSRAM si configura quindi come un legame su due livelli. C’è quello finanziario, rappresentato dai circa 210 milioni di euro e dalla quota del 9,1%, e c’è quello industriale, fatto di progetti comuni e di uno sviluppo condiviso della tecnologia. Due piani diversi che puntano nella stessa direzione e che, nelle intenzioni dell’azienda coreana, dovrebbero portare a far avanzare i display di nuova generazione basati sui micro LED. Con il perfezionamento dell’operazione Samsung Display diventerà ufficialmente il primo socio di ams OSRAM, consolidando così una collaborazione che ruota interamente attorno allo sviluppo congiunto delle tecnologie micro LED.

Fonte: TecnoAndroid