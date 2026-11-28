Il Black Friday di quest’anno, in calendario venerdì 27 novembre, porta con sé un rischio che va ben oltre la caccia allo sconto. Un’indagine di NordVPN ha infatti individuato una rete di oltre 10mila domini fraudolenti collegati a falsi negozi online che imitano 166 marchi della moda e del lusso in 26 Paesi, Italia compresa. Al 3 novembre 2026 ben 1.549 di questi siti risultavano pienamente operativi, pronti a intercettare chi cerca l’affare dell’anno.

Nato negli Stati Uniti come giornata di saldi dopo la festa del Ringraziamento, l’appuntamento si è trasformato in un evento globale che ormai occupa diverse settimane di promozioni, fino al Cyber Monday, il lunedì tradizionalmente riservato alle offerte sul web. Proprio questa lunga stagione di acquisti diventa terreno fertile per i criminali informatici, che sfruttano la familiarità con lo shopping digitale e la fretta di non perdere un’occasione prima che scada.

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Siti clonati, prezzi credibili e pagamenti trappola

Gli autori della frode hanno riprodotto con cura l’aspetto dei portali ufficiali di alcuni tra i brand di abbigliamento e calzature più amati. Adidas è il marchio più imitato con 52 domini fasulli, seguito da Ralph Lauren con 30, Dr. Martens con 29, Crocs e Massimo Dutti con 28 ciascuno, Birkenstock e Stradivarius con 25. Anche i prezzi sono studiati nei dettagli, abbastanza bassi da attirare l’attenzione e abbastanza plausibili da non insospettire. Un paio di sneakers costa tra i 38 e gli 89 euro, mentre i capi d’abbigliamento oscillano tra i 12 e i 22 euro.

Secondo Marijus Briedis, direttore tecnico di NordVPN, ognuno di questi store è costruito per sembrare identico al sito ufficiale del brand nel Paese in cui viene visualizzato, con la lingua corretta, la valuta giusta, un indirizzo locale prestigioso e i loghi dei metodi di pagamento che tutti conoscono. Sulle pagine compaiono infatti i simboli di PayPal, Klarna, Visa e Mastercard, ma dietro si nascondono sistemi progettati per raccogliere in modo illecito i dati delle carte di credito. La struttura della rete ha qualcosa di industriale. Gli 865 negozi analizzati nel dettaglio erano ospitati su appena cinque server nei Paesi Bassi e gestiti con lo stesso software di amministrazione. I ricercatori sono riusciti a ricostruire il quadro partendo da porzioni di codice condivise, visto che tutti i siti usano la medesima base grafica per WordPress. Grazie alla Wayback Machine, l’archivio che conserva le vecchie versioni delle pagine web, è emerso persino che un falso negozio dedicato a Diesel sfruttava un indirizzo appartenuto nel 2002 a un’officina meccanica. Sono state documentate anche chiusure precedenti dopo le richieste di rimozione dei marchi, oltre a recensioni di utenti che segnalavano truffe.

Quando l’intelligenza artificiale suggerisce il sito sbagliato

Uno degli aspetti più delicati riguarda il modo in cui questi portali raggiungono i consumatori attraverso Google e, più di recente, gli assistenti di intelligenza artificiale. Il 63% dei siti attivi possiede un account verificato su Google Search Console, lo strumento con cui i gestori monitorano la propria presenza nei risultati di ricerca. La verifica dimostra soltanto il controllo del dominio e non garantisce in alcun modo l’affidabilità commerciale di chi vende.

Questa visibilità finisce per riflettersi anche nelle risposte dei chatbot che consultano il web. Durante i test, Perplexity ha inserito un falso negozio spagnolo di Vero Moda tra cinque siti affidabili, accanto a piattaforme consolidate come Zalando e La Redoute, e in un altro caso ha presentato un portale fraudolento come l’outlet ufficiale di Dr. Martens in Irlanda. Un dominio italiano che copiava uno store Adidas è comparso invece nell’indice di ricerca di You.com, servizio usato da varie applicazioni di IA. Così i truffatori approfittano indirettamente della fiducia che molti ripongono in questi strumenti per confrontare prezzi e scovare offerte.

Il contesto italiano aiuta a capire la portata del fenomeno. Un’altra indagine commissionata da NordVPN e realizzata da Cint nell’aprile 2026, su oltre 20mila utenti in 20 Paesi, rivela che gli italiani passano in media quasi 51 ore a settimana su internet, di cui un’ora e 40 minuti dedicata allo shopping online. Durante il Black Friday la concentrazione delle promozioni e la loro breve durata spingono verso acquisti impulsivi, riducendo il tempo speso a verificare chi sta dall’altra parte.

Per difendersi conviene osservare con attenzione gli indirizzi dei siti, perché i criminali spesso aggiungono una lettera al nome del marchio, inseriscono un trattino o usano estensioni geografiche che simulano la versione nazionale del portale ufficiale. Quando si cerca un prodotto specifico è meglio andare direttamente sul sito dell’azienda o sulla sua app, soprattutto se l’offerta arriva dai social o da un assistente IA. Se un negozio mostra il logo di PayPal o Klarna e poi, al momento di pagare, chiede solo i dati della carta, è prudente fermarsi. Chi ha già acquistato o inserito i propri dati su un sito sospetto dovrebbe contattare subito la banca per bloccare la carta e contestare eventuali addebiti.

Fonte: TecnoAndroid