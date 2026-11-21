Sotto la spessa coltre di ghiaccio che ricopre l’Antartide riposa una catena montuosa di cui finora non si conosceva l’esistenza. È un vero e proprio sistema di supermontagne legato a Gondwana, l’antico supercontinente, e un tempo queste vette avevano dimensioni paragonabili a quelle dell’Himalaya. Raccontata così, la scoperta somiglia parecchio alla trama di un film dell’orrore, con qualcosa di gigantesco e sconosciuto che attende in silenzio sotto il gelo. Eppure la parte davvero inquietante di questa storia non ha nulla a che vedere con ciò che si nasconde là sotto.

Un gigante addormentato sotto il ghiaccio dell’Antartide

L’immagine è potente e non serve molta fantasia per coglierla. Da qualche parte sotto la calotta antartica si allunga un rilievo che in passato poteva reggere il confronto con le montagne più alte oggi visibili sulla Terra. Quella che emerge è una catena montuosa gondwaniana rimasta sepolta e invisibile, un pezzo di geografia antica che il ghiaccio ha coperto e custodito per un tempo lunghissimo.

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Il paragone con l’Himalaya rende bene l’idea della scala. Si parla di montagne che un tempo raggiungevano un’altezza enorme, oggi del tutto nascoste alla vista. Nessuno può ammirarle da lontano o scalarle, perché il manto bianco dell’Antartide le avvolge completamente e ne cela ogni profilo. Proprio questa condizione di gigante addormentato ha fatto pensare a molti a un copione da cinema horror, con una presenza misteriosa che sonnecchia in attesa del risveglio.

Il fascino della scoperta sta tutto qui. Una porzione intera del passato geologico legato a Gondwana sopravvive sotto il continente più freddo del pianeta, al riparo da qualsiasi sguardo diretto. Per la geologia si tratta di un tassello in più per ricostruire come appariva quella parte del mondo in epoche lontanissime.

Il vero pericolo è lo scioglimento dei ghiacci

C’è però un punto che cambia completamente la prospettiva. Se un giorno queste supermontagne dovessero tornare libere e riaffiorare in superficie, la cosa da temere non sarebbero le vette in sé. Per vederle emergere servirebbe infatti che il ghiaccio sopra di esse sparisse, e a quel punto il problema sarebbe proprio lo scioglimento dei ghiacci antartici.

Il ribaltamento è quasi ironico. Nei film il mostro è ciò che giace nascosto e la paura nasce dal momento in cui viene liberato. In questo caso invece le montagne restano un elemento innocuo, un semplice pezzo di roccia antica. A fare paura sarebbe l’evento capace di portarle alla luce, cioè la scomparsa della massa gelata che oggi le ricopre. Le montagne grandi quanto l’Himalaya nascoste sotto l’Antartide restano quindi lì dove sono, sepolte e silenziose. E la loro eventuale ricomparsa coinciderebbe con la fusione del ghiaccio che le tiene coperte, che è il vero scenario di cui preoccuparsi.

Fonte: TecnoAndroid