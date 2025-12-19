Xiaomi amplia la lista dei dispositivi che riceveranno HyperOS 3

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Xiaomi procede spedita con la distribuzione di HyperOS 3, la nuova versione dell’interfaccia che unifica smartphone, tablet e prodotti IoT sotto un ecosistema più fluido e intelligente. Nelle ultime ore è stato direttamente Lei Jun, CEO e fondatore dell’azienda, ad aggiornare la roadmap: il numero dei device supportati cresce, includendo modelli che inizialmente sembravano fuori dal perimetro.

HyperOS 3 arriva su più smartphone del previsto

Come da tradizione Xiaomi, il rollout sta avvenendo in più fasi: prima un gruppo ristretto di modelli, poi un’espansione graduale per individuare bug e criticità prima di dichiarare l’aggiornamento “globale”. La novità del giorno è proprio l’allargamento della lista. Secondo quanto dichiarato da Lei Jun, HyperOS 3 arriverà anche su diversi top e mid-range recenti, tra cui:

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Il rollout globale, conferma Xiaomi, è già in test interno. Appena validato, partirà la distribuzione per gli utenti internazionali.

POCO F6 Pro e Redmi Pad 2 iniziano a riceverlo

Contestualmente all’annuncio, Xiaomi ha avviato il rollout ufficiale su due prodotti molto popolari:

POCO F6 Pro, che passa a HyperOS 3 con Android 16 tramite il firmware OS3.0.4.0.WNKMIXM

Redmi Pad 2, che riceve la build OS3.0.2.0.WOWEUXM

Entrambi i dispositivi beneficiano delle novità cardine dell’aggiornamento: una gestione più intelligente delle risorse grazie all’evoluzione del motore IA, nuove opzioni di personalizzazione per schermata di blocco e widget, animazioni più fluide e un rinnovato sistema notifiche tramite Hyper Island. Sul fronte pratico, arrivano anche miglioramenti per autonomia, stabilità e sicurezza.

Un rollout più ambizioso del previsto

La mossa di Xiaomi conferma che HyperOS 3 non è solo un aggiornamento incrementale, ma il tassello di una strategia che punta alla continuità dell’esperienza cross-device. Ampliare la lista dei modelli supportati significa ridurre la frammentazione, rafforzare la base utenti e velocizzare la transizione verso l’architettura software unificata introdotta nel 2024. Nelle prossime settimane dovrebbero partire le prime ondate globali: un passaggio chiave per decretare il vero impatto di HyperOS 3 sul parco dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO.