Su Android esiste una funzione di Gemini che in pochi conoscono davvero. Invece di restituire un semplice link, l’assistente apre l’app, si muove tra i menu, aggiunge i prodotti al carrello e si ferma soltanto un attimo prima del pagamento, lasciando all’utente l’ultima parola. Google l’ha battezzata task automation e ha cominciato a distribuirla a marzo con sei app, salite poi a oltre 40. Questa settimana è arrivato anche l’annuncio per Regno Unito, India e Giappone. Su un punto però l’azienda non si è mai sbilanciata, cioè quali app siano effettivamente compatibili.

A fare chiarezza ci ha pensato un’analisi del codice di Android 17, che ha portato alla luce una lista nascosta distribuita dai server di Google con l’elenco preciso delle app autorizzate. E i numeri sorprendono parecchio. Non si tratta di 40 app ma di 114 nella versione stabile, che diventano 134 nella versione Canary, quella dedicata ai test più avanzati.

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Una lista rigida che decide tutto

Il meccanismo è più severo di quanto si potrebbe pensare. Ogni app presente nell’elenco è legata al proprio certificato di firma del Play Store, quindi solo la versione ufficiale scaricata dallo store può accedere all’automazione. Appartenere alla categoria giusta non basta, serve un via libera esplicito da parte di Google.

Le prove pratiche lo dimostrano senza margini di dubbio. Zomato, Blinkit e Starbucks India figurano nella lista e Gemini le ha gestite senza intoppi, cercando i prodotti e accompagnando l’utente fino al carrello. Ripetendo lo stesso test con Swiggy e Zepto, concorrenti indiani assenti dall’elenco, la risposta è stata secca: Swiggy non è disponibile per l’automazione, e lo stesso per Zepto. Stesso settore e stessa richiesta, con l’unica differenza della presenza o meno nella lista.

L’elenco viene aggiornato in tempo reale dai server di Google e può cambiare da un momento all’altro. Curiosamente compare anche su telefoni che non supportano ufficialmente la task automation, come Pixel 7a e Pixel 9 Pro XL, mentre manca del tutto sui dispositivi rimasti ad Android 16. La versione stabile al 12 novembre include app globali come Airbnb, AliExpress, Booking.com, eBay, Etsy, Expedia, Skyscanner, Uber, Uber Eats, Temu e SHEIN, accanto a selezioni dedicate a Stati Uniti, Regno Unito e Irlanda, India, Giappone, Corea del Sud, Australia e Canada. Le ultime otto aggiunte riguardano proprio Australia e Canada, un possibile indizio sui prossimi mercati, anche se di ufficiale per ora non c’è nulla.

Le app Microsoft ci sono ma non funzionano

La presenza nella lista è una condizione necessaria ma non sufficiente. Word, Excel, Outlook, Teams e OneNote di Microsoft sono tutte incluse, eppure Gemini non riesce ad automatizzare nulla al loro interno. Alla richiesta di modificare un documento in Word l’assistente ha risposto di non poter intervenire direttamente sui file dell’app. Per aprire un file recente si è limitato a lanciare l’applicazione senza navigarla, mentre con Outlook ha generato un semplice link di composizione al posto di scrivere la mail. Tutto lascia pensare che Google stia preparando il terreno per le attività di produttività, ancora non supportate. Oggi l’automazione copre cibo, trasporti, prenotazioni e acquisti. Anche Slack ed Evernote nella lista globale vanno nella stessa direzione.

Su Android Canary, la versione sperimentale per sviluppatori, le app salgono a 134. Tra le 20 novità spiccano Flipkart, con Google che sta già provando il pagamento direttamente dentro Gemini in India, e poi Reddit, X, Strava, KakaoTalk, LINE, Costco, Domino’s, iFood, Rappi, Mercado Libre, Wolt, Shopee, Postmates, Safeway, MyFitnessPal, Peloton, Picsart, FaceApp e AllTrails. Compaiono inoltre versioni interne di prova di DoorDash, Uber, Lyft, Grubhub, Uber Eats e Instacart, probabilmente create da Google per sviluppare e verificare le funzioni prima del rilascio.

Chi possiede un dispositivo compatibile con Gemini Intelligence su Android 17, cioè la serie Pixel 10, Pixel 11, Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Tab S12 Ultra e Motorola Signature 27, può già usare la funzione per le categorie supportate. L’Italia però non rientra ancora tra i mercati ufficiali, e per l’Europa l’elenco comprende soltanto tre app: Bolt, FREENOW e Vinted.

Fonte: TecnoAndroid