Xiaomi 17 Ultra: rivoluzione in arrivo per lo zoom su smartphone

Con la serie Ultra, Xiaomi ha costruito negli anni una reputazione molto solida sul fronte fotografico. Anche Xiaomi 17 Ultra, ormai a un passo dal debutto ufficiale in Cina, segue questa direzione e rilancia con una soluzione che, almeno sulla carta, potrebbe segnare un punto di svolta per la fotografia mobile. Ancora una volta, il lavoro è stato svolto in collaborazione con Leica, a conferma della centralità del comparto imaging nel progetto.

Zoom ottico continuo, la vera novità

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La caratteristica più interessante di Xiaomi 17 Ultra riguarda l’introduzione dello zoom ottico continuo, una tecnologia finora quasi assente nel mondo degli smartphone. A differenza dei sistemi tradizionali, che si affidano a più lenti fisse e a passaggi “a scatti” tra uno zoom e l’altro, questo approccio consente il movimento fisico degli elementi ottici all’interno del modulo fotografico.

Il risultato è uno zoom privo di perdita di qualità lungo tutto l’intervallo compreso tra 3x e 7x, equivalente a una lunghezza focale tra 70 e 100 mm. In termini pratici, significa immagini sempre nitide e coerenti, senza il degrado tipico dello zoom digitale quando ci si sposta tra una focale e l’altra.

Sensori, design e collaborazione Leica

Anche il design segue la tradizione della gamma Ultra, con un grande modulo circolare posteriore che racchiude l’intero comparto fotografico. Al centro del sistema dovrebbe trovare spazio un sensore Samsung da 200 MP, sviluppato per supportare proprio lo zoom ottico continuo. Accanto a questo, Xiaomi avrebbe scelto una configurazione a tre fotocamere: un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare sempre da 50 MP e una nuova lente con tecnologia Leica APO, pensata per migliorare macro e resa cromatica anche in condizioni di luce complessa.

Rispetto alla generazione precedente, quindi, il numero di sensori scende, ma l’obiettivo sembra essere quello di puntare sulla qualità e sulla versatilità reale piuttosto che sulla quantità.

Prestazioni e tempistiche di lancio

Sotto la scocca non sono previste sorprese: Xiaomi 17 Ultra dovrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, la piattaforma di riferimento per i flagship del 2025. Completano il quadro un display OLED da 6,85 pollici ad alta frequenza di aggiornamento e una batteria da circa 7.000 mAh con ricarica rapida a 100W.

Il debutto in Cina è atteso a breve, mentre il lancio globale è previsto per il primo trimestre del 2026.