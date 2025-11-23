Xiaomi 17 Ultra: lancio fissato per fine anno, ma il debutto globale è previsto per il MWC 2026

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le indiscrezioni sullo Xiaomi 17 Ultra si fanno ormai sempre più precise. Dopo settimane di rumor provenienti dalla Cina, un nuovo leak pubblicato su X sembra finalmente identificare la finestra di lancio ufficiale: il super–flagship di casa Xiaomi dovrebbe essere presentato tra il 22 e il 28 dicembre 2025, anticipando di quasi due mesi la tabella di marcia seguita dal suo predecessore.

Un’anticipazione strategica nel calendario Xiaomi

L’arrivo del 17 Ultra entro fine anno non è una sorpresa. Xiaomi ha già inaugurato una strategia più aggressiva nel 2025, anticipando sensibilmente i cicli di lancio rispetto al passato. Dopo la presentazione di Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, il modello Ultra rappresenta il tassello conclusivo di questa lineup, pensata per coprire tutte le fasce del mercato premium. Anticipare l’uscita significa anche guadagnare terreno sui rivali diretti — in particolare Samsung Galaxy S26 Ultra, atteso a febbraio — e rafforzare la presenza del marchio durante la finestra natalizia, cruciale per le vendite in Cina.

Tempistiche accelerate, ma debutto globale posticipato

Se il lancio cinese avverrà effettivamente a dicembre, è molto probabile che la presentazione internazionale venga posticipata al MWC 2026 di Barcellona, seguendo la tradizione degli anni precedenti. Lo Xiaomi 15 Ultra, ad esempio, era stato svelato al mondo proprio durante l’evento spagnolo, a pochi giorni dal debutto in patria. Quest’anno, però, il divario tra i due appuntamenti sarà più ampio: circa due mesi. Questo lascia intendere che i mercati europei dovranno attendere fino a marzo per vedere il dispositivo sugli scaffali, anche se non si esclude una distribuzione graduale in alcuni Paesi asiatici già a gennaio.

Cosa aspettarsi da Xiaomi 17 Ultra

Sebbene le specifiche non siano ancora ufficiali, i rumor delineano un dispositivo progettato per ridefinire il concetto di fotografia mobile. Si parla di un comparto fotografico con sensore principale Sony LYT900 da 1 pollice, teleobiettivo periscopico da 120 mm e nuovo chip d’immagine proprietario Surge C3, pensato per ottimizzare il bilanciamento del colore e la gestione HDR.

Sul fronte delle prestazioni, il 17 Ultra dovrebbe montare il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato a fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1 fino a 1 TB. Lato autonomia, le indiscrezioni parlano di una batteria da 5.500 mAh con ricarica cablata da 120W e wireless da 80W, confermando la volontà di Xiaomi di mantenere il primato anche sul fronte energetico.