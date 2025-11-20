Xiaomi, aumenti in arrivo: nel 2026 gli smartphone costeranno di più

Le indicazioni diffuse da Xiaomi in occasione dei risultati finanziari del terzo trimestre delineano uno scenario poco incoraggiante per il mercato degli smartphone. Il presidente del gruppo, Lu Weibing, ha spiegato che i costi di produzione stanno aumentando in modo significativo e che nel 2026 questo impatto diventerà ancora più evidente nei listini. La causa principale riguarda le memorie, componente oggi al centro di una tensione globale dovuta alla domanda crescente generata dall’intelligenza artificiale.

Le esigenze dei data center impegnati nello sviluppo e nella gestione dei modelli AI stanno spingendo i grandi produttori di memorie, tra cui Samsung, a concentrare capacità e investimenti sui componenti pensati per i server. Si tratta di prodotti più redditizi rispetto alle memorie destinate agli smartphone, un fattore che ha ridotto la disponibilità per il mercato mobile. La conseguenza è un aumento dei costi per i produttori di dispositivi, che si trovano a competere per quantità sempre più limitate.

Il ruolo degli equilibri industriali e la posizione dei grandi marchi

Il quadro presentato da Xiaomi coincide con le analisi di vari istituti finanziari, compresa Morgan Stanley, che ha evidenziato come la capacità di gestire scorte e forniture avvantaggi i marchi con maggior peso contrattuale. Apple, ad esempio, viene considerata più resiliente grazie alla possibilità di assicurarsi quantità elevate di componenti in anticipo, mentre altri produttori rischiano di subire maggiormente le oscillazioni del mercato.

Le parole di Lu Weibing sono chiare: la pressione sui costi continuerà a crescere nel corso del 2026 e una parte significativa di questi aumenti finirà inevitabilmente nei prezzi destinati al pubblico. Il dirigente ha precisato che i rincari non riusciranno comunque a compensare completamente l’aumento dei costi industriali, evidenziando un margine di difficoltà che coinvolgerà l’intero settore.

Un 2026 destinato a incidere sul mercato della tecnologia di consumo

Il progressivo aumento dei prezzi degli smartphone, già evidente negli anni recenti, appare quindi destinato ad accelerare. Se le previsioni diffuse da Xiaomi verranno confermate, il 2026 porterà un forte rialzo dei listini in tutte le fasce di prodotto, dai top di gamma ai modelli economici. L’effetto della domanda AI sta infatti superando i confini dei data center, influenzando l’intera filiera e facendo crescere il costo finale dei dispositivi destinati al mercato consumer.