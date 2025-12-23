Xiaomi 17 Ultra, ecco le immagini sul web: design e colori inediti

Alla vigilia della presentazione ufficiale fissata per il 25 dicembre in Cina, Xiaomi 17 Ultra inizia a mostrarsi in modo più concreto. Dopo una prima attenzione dedicata alle capacità fotografiche, l’azienda ha diffuso un breve video che mette in primo piano l’aspetto estetico del nuovo top di gamma, lasciando emergere alcune scelte di design che segnano un’evoluzione rispetto al passato.

Un look più pulito e quattro nuove colorazioni

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Il filmato conferma una linea più essenziale, con fronte e retro completamente piatti. Fa eccezione il grande modulo fotografico circolare sul retro, ormai diventato un tratto distintivo della serie Ultra e ancora una volta protagonista assoluto. Le colorazioni previste sono quattro: bianco, nero, verde Starry Sky e viola, una palette che affianca alle tinte classiche soluzioni più ricercate.

Sul lato destro trovano spazio i tasti del volume, ora con una forma arrotondata, posizionati sopra il pulsante di accensione. Un dettaglio che contribuisce a rendere il dispositivo più armonioso dal punto di vista visivo. Importante anche il lavoro sulle cornici del display, che risultano sottili e uniformi, con foro centrale per la fotocamera frontale a garantire una resa pulita dello schermo.

Più sottile e più maneggevole

Uno degli aspetti più interessanti riguarda lo spessore, che scende a 8,29 mm. Il confronto con il precedente Xiaomi 15 Ultra, fermo a 9,4 mm, evidenzia un passo avanti concreto in termini di ergonomia. La riduzione delle dimensioni contribuisce a migliorare la maneggevolezza senza rinunciare alla solidità costruttiva, un equilibrio non sempre semplice da raggiungere nella fascia premium.

Fotocamere al centro del progetto

Il grande “oblò” posteriore non è solo una scelta estetica. Il comparto fotografico resta il vero fulcro di Xiaomi 17 Ultra. Il sensore principale è l’OmniVision Light Hunter 1050L da un pollice, con apertura f/1,67, sviluppato in collaborazione con Leica. A distinguere ulteriormente il sistema interviene la tecnologia LOFIC, pensata per ampliare la gamma dinamica e ridurre il rumore digitale, soprattutto in condizioni di luce complessa.

Accanto al sensore principale trova spazio anche un modulo da 200 MP con teleobiettivo e zoom continuo, soluzione che punta a offrire maggiore flessibilità nelle riprese a distanza, mantenendo un’elevata qualità dell’immagine.

Tempistiche e strategia

Il debutto iniziale riguarderà il mercato cinese, mentre il lancio globale è atteso nel primo trimestre del 2026. Con Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi sembra voler rafforzare la propria presenza nella fascia alta, puntando su un design più raffinato e su un comparto fotografico che ambisce a spingersi ancora oltre i limiti della fotografia mobile.