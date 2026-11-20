Le console Xbox Series X e Xbox Series S possono contare su un nuovo strumento sperimentale pensato per ottimizzare gli shader, e il dato che attira subito l’attenzione riguarda proprio i risultati ottenuti finora. Nei primi test riportati da Microsoft si parla infatti di miglioramenti delle prestazioni compresi tra il 2% e il 16%, un intervallo piuttosto ampio che però lascia intravedere un margine di crescita concreto. Lo strumento in questione si chiama AMD Compiler, abbreviato in ACO, ed è stato integrato all’interno del Game Development Kit, ovvero l’insieme di risorse che gli sviluppatori utilizzano quotidianamente per realizzare i giochi destinati alle due console.

Cosa sono gli shader e perché il compilatore conta così tanto

Per capire la portata della novità conviene fare un piccolo passo indietro. Gli shader sono piccoli programmi eseguiti dalla GPU con un compito ben preciso, cioè elaborare i diversi elementi che compongono l’immagine a schermo. Parliamo dell’illuminazione di una scena, dell’aspetto dei materiali, della resa delle ombre e di tutti quei dettagli che contribuiscono a dare profondità e credibilità a ciò che il giocatore vede. Sono componenti fondamentali, insomma, e vengono richiamati in continuazione mentre un titolo è in esecuzione.

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Qui entra in gioco il compilatore, che svolge un lavoro tanto invisibile quanto decisivo. Il suo compito è trasformare il codice scritto dagli sviluppatori in istruzioni che il processore grafico è effettivamente in grado di eseguire. Una sorta di traduzione, in pratica, che passa da un linguaggio comprensibile per chi programma a uno comprensibile per l’hardware. E come succede con qualsiasi traduzione, la qualità del risultato non è affatto scontata. Una conversione più efficiente riduce il lavoro richiesto alla GPU, mentre una meno accurata finisce per caricarla di operazioni superflue.

Proprio per questo il compilatore rappresenta un terreno interessante su cui intervenire. Migliorare questa fase significa poter ottenere qualcosa in più anche da console già in commercio, senza toccare minimamente i componenti fisici. Tutto si gioca sul software, e il margine di ottimizzazione esiste anche su macchine che sono sul mercato da tempo.

Le origini open source di ACO e il ruolo degli sviluppatori

Il nuovo strumento non nasce dal nulla. Deriva infatti da ACO, il progetto open source che fa parte di Mesa, una raccolta di software dedicata alla grafica. Microsoft ha quindi scelto di portare questa tecnologia all’interno del proprio ecosistema di sviluppo, adattandola alle esigenze di Xbox Series X e Xbox Series S.

Va detto però che non si tratta di un cambiamento imposto a tutti. Microsoft propone AMD Compiler agli studi come un’ulteriore possibilità da valutare, quindi come un’opzione aggiuntiva che ciascun team potrà decidere se adottare o meno in base alle proprie necessità. La natura sperimentale dello strumento, del resto, suggerisce un approccio graduale, con gli sviluppatori liberi di testarlo sui propri progetti e di verificarne l’impatto caso per caso.

L’obiettivo dichiarato riguarda due fronti distinti ma collegati tra loro. Da una parte c’è il miglioramento della fase di compilazione vera e propria, cioè il momento in cui il codice viene tradotto in istruzioni per la GPU. Dall’altra ci sono le prestazioni durante l’esecuzione degli shader, ovvero ciò che accade concretamente mentre il gioco gira sulla console. È su quest’ultimo aspetto che si concentrano i numeri citati da Microsoft, con incrementi che nei primi test oscillano appunto tra il 2% e il 16%.

Fonte: TecnoAndroid