La guida assistita di Tesla si prepara a raggiungere anche i clienti italiani. L’azienda ha comunicato il 20 novembre 2026 di aver ricevuto l’approvazione dalle autorità competenti per introdurre Tesla Assisted Driving nel nostro Paese. La distribuzione avverrà progressivamente attraverso aggiornamenti software via Internet, senza la necessità di interventi fisici sul veicolo.

L’arrivo in Italia rappresenta una nuova tappa per il sistema dopo il debutto commerciale europeo nei Paesi Bassi nell’aprile 2026. La tecnologia è già stata introdotta in altri mercati del continente e amplia le possibilità offerte dai sistemi di assistenza alla guida disponibili sui veicoli del marchio.

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Come funziona Tesla Assisted Driving

Tesla Assisted Driving è una suite di funzionalità progettata per gestire numerose situazioni della guida quotidiana. Il sistema può affrontare percorsi urbani, gestire intersezioni, effettuare cambi di corsia e adattare il comportamento del veicolo alle condizioni della strada. Tutte queste operazioni avvengono mantenendo un requisito fondamentale: la supervisione attiva del conducente.

La tecnologia si basa principalmente sulle telecamere esterne e sull’intelligenza artificiale, che analizzano l’ambiente circostante per individuare segnaletica, pedoni, veicoli e altri elementi presenti lungo il percorso. Il sistema utilizza una rete neurale end-to-end addestrata su dati di guida reali, con l’obiettivo di interpretare le situazioni e generare direttamente i comandi necessari al controllo del veicolo.

A differenza degli approcci basati su una serie di regole predefinite per ogni possibile situazione, questo modello viene addestrato attraverso l’esperienza raccolta dalla flotta. Secondo Tesla, i suoi veicoli percorrono complessivamente oltre 320 milioni di chilometri al giorno in tutto il mondo, producendo dati anonimi e aggregati che possono contribuire a migliorare le capacità del sistema e la gestione degli scenari meno frequenti.

Privacy, aggiornamenti e sicurezza

Una parte importante dell’architettura riguarda l’elaborazione delle informazioni. Quando Assisted Driving è attivo, l’analisi in tempo reale delle immagini e dei dati provenienti dai sensori avviene direttamente sul computer IA di bordo. Tesla precisa che la partecipazione al programma di apprendimento della flotta è facoltativa e subordinata al consenso dell’utente: per migliorare il sistema vengono condivisi soltanto dati anonimi. Le capacità della tecnologia possono evolvere nel tempo grazie agli aggiornamenti software da remoto, che permettono di introdurre miglioramenti senza richiedere modifiche hardware. Tesla sostiene inoltre che la maggiore fluidità nelle accelerazioni, nelle frenate e nella gestione dei percorsi possa contribuire a ridurre i consumi energetici rispetto alla guida manuale sulla stessa distanza.

Sul fronte della sicurezza, l’azienda dichiara che con Assisted Driving attivo la probabilità di collisione per chilometro percorso può essere fino a sette volte inferiore rispetto alla guida manuale. Si tratta di un dato comunicato direttamente da Tesla, che va letto nel contesto delle condizioni e delle metodologie utilizzate per il confronto. A livello globale, secondo l’azienda, sono stati percorsi oltre 28 miliardi di chilometri utilizzando questa tecnologia. È però importante chiarire che Assisted Driving non rende l’auto autonoma. Il conducente deve continuare a prestare attenzione alla strada e resta responsabile del veicolo in ogni momento, anche quando il sistema gestisce le manovre.

Tesla Assisted Driving in Europa: i Paesi supportati

L’introduzione della funzione nel mercato europeo è stata preceduta da un lungo percorso di verifiche e confronti con le autorità di regolamentazione. Tesla afferma di aver lavorato per oltre due anni alla documentazione tecnica, alla realizzazione di migliaia di scenari di test su strada e alla produzione di studi sulle prestazioni e sulla sicurezza.

Alla fine del 2025 l’azienda aveva inoltre avviato dimostrazioni pubbliche in diversi Paesi europei, permettendo a oltre 22.000 persone di provare il sistema come passeggeri. Dopo l’avvio della distribuzione ai clienti nei Paesi Bassi nell’aprile 2026, i chilometri percorsi in Europa con Assisted Driving hanno superato quota 200 milioni. Con l’ingresso dell’Italia, la funzione risulta disponibile in 12 Paesi europei: Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, Cechia, Croazia, Slovacchia, Lettonia, Finlandia e Italia.

Quanto costa Tesla Assisted Driving

Per utilizzare Tesla Assisted Driving in Italia sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile da 99 euro. La distribuzione inizierà a breve attraverso un aggiornamento software via Internet, mentre l’effettiva disponibilità sui singoli veicoli dipenderà dalle tempistiche di rilascio comunicate dall’azienda.

Fonte: TecnoAndroid