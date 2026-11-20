Il mistero della Pietra dell’Altare di Stonehenge, un gigantesco blocco di arenaria da sei tonnellate, si arricchisce di un nuovo capitolo. Un gruppo internazionale di ricercatori ha escluso diverse località che fino a oggi venivano considerate possibili zone di provenienza, restringendo parecchio il campo delle ipotesi. Per oltre un secolo si è dato per scontato che il monolite arrivasse dal Galles, poi indagini più recenti hanno spostato l’attenzione molto più a nord, verso la Scozia nordorientale. Il punto preciso da cui è partito, però, non è ancora stato individuato.

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of the Geological Society e viene descritto come l’indagine geologica più completa mai condotta sull’Altar Stone, il nome con cui la lastra è conosciuta nel mondo anglosassone. Lunga 4,9 metri, si trova nel cuore del celebre monumento preistorico sulla Piana di Salisbury, nel sud dell’Inghilterra. Giace distesa a terra, in parte affondata nell’erba, sotto il montante crollato del Grande Trilite e il relativo architrave.

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Un’impronta geologica per stringere il cerchio

Per risalire alle origini del masso, gli studiosi hanno unito nuove osservazioni dirette sul monumento all’analisi dettagliata di frammenti di pietra conservati nelle collezioni museali. Grazie a diverse tecniche scientifiche hanno esaminato la struttura fisica dell’arenaria, il contenuto minerale, la composizione chimica e le firme isotopiche. Messe insieme, queste caratteristiche formano una sorta di impronta geologica unica, da confrontare con le formazioni rocciose sparse in tutta la Gran Bretagna.

Un’attenzione particolare è andata al Bacino Orcadiano, nella Scozia nordorientale, un’area già indicata in passato come candidata promettente. Nessuno dei siti analizzati finora ha però restituito una roccia con la stessa combinazione di tratti della Pietra dell’Altare. Il risultato non svela il luogo d’origine, ma permette di scartare varie possibilità e di concentrare le prossime ricerche sulle zone più interessanti.

Il professor Duncan Pirrie, professore emerito alla University of South Wales e responsabile dello studio, lo spiega così: «Questa è l’indagine geologica più completa mai realizzata sulla Pietra dell’Altare. Combinando un’ampia gamma di tecniche analitiche abbiamo costruito il quadro più chiaro finora della sua composizione e messo alla prova le principali teorie sulla sua provenienza. Nessuna delle località esaminate presenta lo stesso insieme di caratteristiche. Questo ci dice che la ricerca non è finita, ma adesso siamo molto più attrezzati per puntare sulle aree che hanno più probabilità di darci una risposta».

Dal Galles alla Scozia

Per generazioni la spiegazione dominante collocava la nascita del monolite nel Galles occidentale. Le cose sono cambiate quando precedenti indagini scientifiche hanno fatto emergere indizi che portavano verso la Scozia. Il nuovo lavoro parte proprio da lì e fissa criteri geologici più precisi per riconoscere un’eventuale corrispondenza.

«Per quasi un secolo si è pensato che la Pietra dell’Altare provenisse dal Galles occidentale» racconta Richard Bevins, professore onorario del Dipartimento di Geografia e Scienze della Terra della Aberystwyth University. «Le nostre ricerche precedenti hanno smontato quell’ipotesi indicando la Scozia come fonte più probabile. Quest’ultimo studio affina in modo significativo la ricerca, perché identifica le caratteristiche geologiche specifiche da cercare e consente di indirizzare meglio le indagini future. Ogni nuova prova ci avvicina alla soluzione di uno dei misteri più longevi di Stonehenge». Lo studio, insomma, non esclude la Scozia, ma aiuta a distinguere le formazioni promettenti da quelle che non combaciano con le proprietà della lastra.

Una convinzione ribaltata

Capire da dove arrivi il blocco potrebbe raccontare molto più della storia di una singola roccia. Stonehenge fu costruita in più fasi tra il 3000 e il 1600 a.C. circa, e si sa che i suoi costruttori spostarono pietre enormi, comprese le più piccole bluestones, che percorsero circa 225 chilometri partendo dal Galles occidentale. Se l’origine fosse davvero la Scozia nordorientale, il viaggio verso la Piana di Salisbury sarebbe stato decisamente più lungo, e individuare la cava offrirebbe indizi preziosi su metodi di trasporto, organizzazione e capacità ingegneristiche di quelle comunità preistoriche.

Secondo Nick Pearce, professore emerito di Geochimica alla Aberystwyth University, ogni esclusione è un passo avanti concreto: «In un giallo geologico come questo, eliminare possibili aree di provenienza conta quanto trovarne di nuove. Ogni località scartata restringe il campo. La pietra è unica tra quelle di Stonehenge e risalire alla sua origine darebbe nuove informazioni sul suo straordinario viaggio fino alla Piana di Salisbury migliaia di anni fa».

Il gruppo di ricerca internazionale riuniva geologi e archeologi di Regno Unito, Canada, Italia e Svezia. Hanno partecipato la University of South Wales, la Aberystwyth University, lo University College London, la University of Aberdeen, la University of Plymouth, il James Hutton Institute, l’Università svedese di Scienze Agrarie, l’Università di Milano Bicocca e diversi partner industriali.

Fonte: TecnoAndroid