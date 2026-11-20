Fastweb corre veloce, e lo fa consentendo ai propri clienti di accedere all’opzione Fibra 10 Giga, attiva ufficialmente dal 12 ottobre 2026. Si tratta di un’opportunità unica per innestare una marcia superiore in casa, con una connessione capace di quadruplicare la velocità di download e raddoppiare quella di upload propria della fibra FTTH fino a 2,5 Gbit/s. Occorre quindi andare ad approfondire di cosa si tratta, quali sono i suoi vantaggi, i costi e come si attiva.

Ecco l’opzione Fibra 10 Giga di Fastweb

10 Gbit al secondo in download e fino a 2 Gbit al secondo in upload: sono questi i numeri straordinari raggiunti dalla nuova Fibra 10 Giga di Fastweb. Numeri che vengono accompagnati dall’innovativo modem Seven X, dotato di WiFi 7 Tri Band, il tutto ad un costo extra di 5 euro mensili. Grazie alla tecnologia XGS-PON, si potrà sfruttare una velocità e una stabilità da record durante le sessioni di streaming in HD, e ulteriori vantaggi per quel che riguarda il gaming online, per via della bassissima latenza. Naturalmente anche chi lavora nel settore del digitale potrà sfruttare la grande velocità di Fibra 10 Giga, specialmente nel download/upload di file di grandi dimensioni.

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Fibra 10 Giga Fastweb: costi e attivazione

Per prima cosa, è bene specificare che la Fibra 10 Giga potrà essere attivata su ognuna delle tre offerte Fastweb Fibra, ovvero Fastweb Casa Start, Fastweb Casa Pro e infine Fastweb Casa Ultra. Il costo, come detto, corrisponde a 5 euro al mese, che verranno dunque aggiunti al prezzo mensile del pacchetto selezionato. C’è un’ulteriore notizia da segnalare: chi sceglierà di abbinare una SIM Fastweb Mobile potrà usufruire di uno sconto sul canone domestico pari a 4 euro mensili.

Basterà dunque scorrere le opzioni, selezionare l’offerta Casa ritenuta migliore per le proprie esigenze e sottoscrivere un nuovo abbonamento. L’attivazione sarà possibile solo se la propria zona viene coperta dalla rete proprietaria Fastweb Fibra NGN GPON 10 Giga. L’eventuale copertura può essere verificata senza problemi direttamente dalla sezione apposita del sito web di Fastweb. Nel caso mancasse la copertura, il pulsante per aggiungere l’opzione Fibra 10 Giga non sarà presente nella pagina.

La copertura della rete NGN GPON 10 Giga

Come anticipato poco sopra, l’attivazione dell’opzione Fibra 10 Giga di Fastweb è possibile solo se la propria zona risulta coperta dalla rete Fibra NGN GPON 10 Giga. Si tratta di una copertura in costante espansione, partita da Milano, ovvero la culla delle prime reti in fibra costruite da Fastweb. Occorre ripetere che la copertura può essere verificata nella pagina apposita del sito ufficiale dell’operatore.

Se la zona risulta al momento scoperta ma provvista di rete FTTH, si potranno comunque sfruttare le offerte Fastweb Casa con connessione da 2,5 Gbit/s in download e fino ad un massimo di 1 Gbit/s in sede di upload. Ovvero quanto basta per ottenere in cambio una connessione domestica di alto livello, sebbene non possa ovviamente raggiungere le prestazioni consentite dalla nuova offerta Fibra 10 Giga di Fastweb.

Fonte: TecnoAndroid