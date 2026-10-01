Xbox Mythic Achievements, arriva il platino retroattivo

Xbox ha presentato ufficialmente i Mythic Achievements, un nuovo riconoscimento che somiglia parecchio ai trofei di platino che Sony assegna da anni su PlayStation. Il principio è semplice e chi gioca da tempo lo capirà al volo: il badge arriva quando si completano tutti gli obiettivi originali di un titolo. In pratica è un attestato che certifica ore e ore passate a spremere un gioco fino al 100%, senza lasciare nulla indietro. L’annuncio è arrivato il 29 settembre 2026 e segna un cambio di passo per un sistema di obiettivi che sulle console Microsoft esiste da moltissimo tempo ma che finora non aveva mai avuto una struttura a livelli di questo tipo.

Un dettaglio che farà piacere a molti riguarda i contenuti aggiuntivi. Gli obiettivi introdotti in un secondo momento tramite DLC o aggiornamenti non intaccano lo status Mythic già ottenuto, che secondo l’azienda resta acquisito per sempre. Nessun rischio quindi di vedersi sfilare il riconoscimento solo perché gli sviluppatori hanno deciso di aggiungere una manciata di sfide nuove mesi dopo l’uscita.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un riconoscimento che guarda anche al passato

La parte forse più interessante è che il sistema funziona in modo retroattivo. Chi ha già completato del tutto un gioco negli anni scorsi riceverà comunque il suo Mythic Achievement, senza dover rifare nulla. Alex Charters, senior product manager di Xbox, ha spiegato in un post sul blog ufficiale che alla prossima visita al proprio profilo molti giocatori potrebbero scoprire che alcuni dei loro titoli preferiti hanno già raggiunto lo status Mythic. E il supporto arriva lontano, fino ai giochi per Xbox 360. Chi custodisce ancora con orgoglio i completamenti di quell’epoca vedrà finalmente premiata tutta quella fatica.

Tutte queste informazioni si possono consultare nella nuova sezione Gaming presente nei profili. La pagina raccoglie vari traguardi e ogni Mythic Achievement viene evidenziato con una cornice definita “eroica”, pensata per farlo spiccare rispetto al resto. C’è poi una componente social piuttosto evidente, perché basta aprire la scheda Gaming di un amico per capire se ha davvero finito Gears of War 2 in ogni suo angolo. Sopra l’elenco degli obiettivi di ciascun gioco compare inoltre una barra di avanzamento che mostra quanto manca per arrivare al tanto ambito status Mythic.

Per ora è una funzione riservata agli Insider

Il programma era stato anticipato qualche mese fa da Asha Sharma, CEO di Xbox, e adesso è diventato realtà. C’è però un limite da considerare, almeno per il momento. I Mythic Achievements sono disponibili soltanto per chi fa parte di Xbox Insider, la piattaforma che permette di provare aggiornamenti di sistema, app, funzioni e giochi prima che vengano distribuiti al grande pubblico. La buona notizia è che iscriversi non costa nulla.

Non si tratta dell’unica novità in fase di test per questa cerchia di utenti. Microsoft sta sperimentando anche un servizio che crea versioni digitali dei giochi fisici, una soluzione piuttosto comoda per chi ha una collezione di dischi sugli scaffali. In parallelo l’azienda sta provando una piattaforma di cloud gaming gratuita, sostenuta dalla pubblicità.

Fonte: TecnoAndroid