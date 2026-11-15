Bosch punta sul Software Defined Vehicle: mercato da 200 miliardi

Per molto tempo il valore di un’automobile si è misurato in cavalli, cilindrate e qualità della meccanica, ma il baricentro si sta spostando con decisione verso il software. Secondo Bosch, il mercato del software applicato al settore automobilistico potrebbe arrivare a valere 200 miliardi di euro entro il 2030. Una stima che dà la misura di quanto il modello del Software Defined Vehicle stia già orientando le scelte dei costruttori e dei grandi fornitori di tecnologia, chiamati a ripensare il modo stesso in cui un’auto viene progettata, gestita e fatta evolvere nel tempo.

La prossima grande trasformazione dell’industria automotive passerà quindi dal codice prima ancora che dai pistoni. Ed è proprio su questo terreno che il gruppo tedesco intende giocare una partita da protagonista.

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Cosa significa davvero Software Defined Vehicle

Dietro la sigla si nasconde un cambio di approccio piuttosto netto. Nel Software Defined Vehicle le funzioni della vettura non vengono più affidate a sistemi separati che lavorano ciascuno per conto proprio, ma sono coordinate da un’architettura elettronica e informatica integrata. Motore, sterzo, frenata, telaio, sistemi di assistenza alla guida e servizi di bordo entrano così a far parte di un unico ecosistema connesso, dove il programma può intervenire direttamente sul comportamento del veicolo.

La differenza con il passato è sostanziale. Un tempo l’auto usciva dalla fabbrica con caratteristiche tecnologiche ormai definite e immutabili. Oggi invece diventa una piattaforma capace di crescere anche dopo la consegna, perché grazie agli aggiornamenti software è possibile introdurre funzioni nuove e migliorare quelle già presenti quando il cliente ha già le chiavi in mano.

Bosch vuole essere un partner e non solo un fornitore

In questo scenario Bosch punta sulle sue competenze trasversali, che vanno dalla propulsione all’elettronica passando per sterzo, sensoristica, gestione del telaio e sistemi di assistenza alla guida. L’obiettivo del gruppo è proporsi non più soltanto come fornitore di singoli componenti ma come partner tecnologico coinvolto in prima linea nello sviluppo delle soluzioni insieme alle case automobilistiche. Un passaggio tutt’altro che secondario sul piano industriale, visto che l’hardware tende a diventare via via meno distintivo e la capacità di far dialogare sistemi diversi attraverso il software può trasformarsi in un vero vantaggio competitivo.

Lo ha sottolineato anche Camillo Mazza, General Manager di Robert Bosch GmbH Branch in Italy, spiegando che la differenziazione tra le automobili si giocherà sempre di più sul software centrale mentre l’hardware elettromeccanico avrà un peso diverso rispetto al passato. La ricerca del gruppo poi non si ferma ai confini tedeschi ma si appoggia a una rete internazionale di competenze, con un occhio di riguardo per i mercati tecnologicamente strategici come quello cinese.

Il ruolo dell’Italia tra ricerca e sviluppo

Nella strategia del colosso tedesco l’Italia mantiene un peso rilevante. Bosch è presente nel nostro Paese con 18 società distribuite in sette sedi e può contare su tre centri di ricerca. Tra i poli più importanti per l’automotive spicca quello di Modugno, in provincia di Bari, legato storicamente allo sviluppo e alla produzione dei sistemi di iniezione Common Rail. Nel 2025 le attività italiane hanno generato un fatturato di 2,3 miliardi di euro.

La struttura nazionale conta inoltre oltre 280 collaboratori e circa due terzi di loro sono ingegneri. Un bagaglio di conoscenze che consente all’azienda di lavorare con interlocutori molto diversi tra loro, dai grandi costruttori internazionali alle realtà della Motor Valley fino ai produttori di veicoli commerciali e di motocicli. Il compito dei prossimi anni sarà accompagnare tutto il comparto verso un’automobile sempre più integrata e digitale, in cui la tecnologia software diventerà uno degli elementi chiave per definire identità, funzionalità e competitività dei nuovi modelli.

Fonte: TecnoAndroid