Windows 11, perché alcune app divorano RAM: il caso Discord

Capire perché le applicazioni consumano tanta RAM su Windows 11 non è sempre semplice. Un programma di messaggistica istantanea può arrivare a occupare oltre 1 GB di memoria, mentre un software in apparenza molto più complesso si accontenta di poche decine di megabyte. Le funzionalità contano fino a un certo punto. A fare davvero la differenza sono l’architettura del software, i componenti caricati in memoria e il modo in cui vengono gestiti processi e risorse.

Il caso di Discord è emblematico. Il client desktop è in fase di riscrittura in Rust e abbandona Electron per passare a GPUI, un framework pensato per interfacce grafiche native. La versione sperimentale mostrata dagli sviluppatori si ferma intorno ai 290 MB, quando l’applicazione attuale può superare tranquillamente 1 GB. Ma al di là dei singoli esempi, Windows 11 mette a disposizione strumenti utili a misurare non solo la memoria occupata ma anche il comportamento dei processi e il loro reale impatto sulle prestazioni.

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Electron, Tauri e WinUI 3: perché la tecnologia pesa sulla memoria

Electron permette di creare programmi desktop con HTML, CSS e JavaScript, integrando Chromium e Node.js in un’architettura multiprocesso. Un processo principale governa l’applicazione e altri si occupano di interfacce, servizi e compiti specifici. Il vantaggio è poter condividere gran parte del codice tra Windows, Linux e macOS, il prezzo da pagare è il peso dei componenti necessari a far girare un’interfaccia web.

Tauri segue un’altra filosofia. Usa Rust per la parte applicativa e sfrutta il motore web già presente nel sistema, che su Windows è Microsoft Edge WebView2. Così evita di portarsi dietro una copia completa di Chromium e il pacchetto diventa più snello, anche se il consumo legato al motore web non sparisce. WinUI 3 è invece il framework con cui Microsoft costruisce interfacce native con XAML e C# oppure C++, senza bisogno di un browser per mostrare i controlli, pur potendo dipendere dal runtime .NET e da altre librerie. Anche le classiche applicazioni Win32 scritte in C o C++ sanno essere molto efficienti, però nativo non vuol dire per forza leggero. Cache, algoritmi poco ottimizzati e una cattiva gestione delle risorse possono incidere più della tecnologia di partenza.

Per scoprire quale framework si nasconde dietro un programma serve un po’ di lavoro investigativo con Process Explorer. Le app Electron più comuni contengono una cartella resources con un archivio app.asar e talvolta librerie Chromium come chromeelf.dll. Per Tauri si possono cercare processi msedgewebview2.exe collegati, tenendo presente che molti altri software usano lo stesso componente. La presenza di Microsoft.UI.Xaml.dll tra le librerie caricate suggerisce invece l’uso di WinUI 3. Il metodo più sicuro resta incrociare questi indizi con la documentazione ufficiale o il codice sorgente, quando è disponibile.

Task Manager, PowerShell e Sysinternals per leggere davvero i numeri

Il Task Manager, richiamabile con CTRL+MAIUSC+ESC, mostra la memoria usata da ogni applicazione, ma quei valori non raccontano tutta la storia. Bisogna distinguere il Working Set, cioè le pagine di memoria di un processo presenti nella RAM fisica comprese quelle condivisibili, dal Private Working Set, che ne rappresenta la parte privata. Poi ci sono i Private Bytes, ovvero la memoria privata impegnata che non deve risiedere tutta nella RAM. Se due processi condividono alcune pagine, sommare i loro Working Set le conta due volte.

Con PowerShell è possibile ottenere un primo quadro senza installare nulla, elencando ad esempio i 15 processi più pesanti o sommando quelli che portano il nome Discord. Il risultato però resta indicativo. Due processi da 200 MB ciascuno che condividono 80 MB di pagine residenti occupano in tutto 320 MB e non 400. Inoltre un’app Tauri può generare processi msedgewebview2.exe con un nome diverso da quello del programma principale, e attribuirli tutti a un solo software sarebbe scorretto visto che WebView2 può servire più applicazioni.

Per un’analisi più precisa conviene affidarsi a Process Explorer di Microsoft Sysinternals, gratuito, attivando le colonne Working Set Bytes, WS Private Bytes, WS Shareable Bytes e Private Bytes. La vista ad albero aiuta a individuare processi figli e componenti ausiliari. Una crescita continua dei Private Bytes dopo operazioni ripetute merita attenzione, ma da sola non prova un memory leak perché potrebbe dipendere da cache intenzionali o da allocatori che conservano memoria per riutilizzarla. RAMMap completa il quadro mostrando come Windows distribuisce la memoria fisica tra applicazioni, cache, file mappati, kernel e driver, separando la memoria Active da quella Standby, che resta in cache ma torna disponibile quando serve. Per confrontare due programmi in modo affidabile si consiglia di usare lo stesso PC nelle medesime condizioni di alimentazione, con aggiornamenti completati e app superflue chiuse, ripetendo le misurazioni almeno 3 volte e rilevando Working Set e Private Bytes a riposo dopo 60 secondi dall’avvio.

Fonte: TecnoAndroid