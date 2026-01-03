Xbox Game Pass, 5 giochi stanno per lasciare il catalogo

Il colosso americano Microsoft sta per aggiornare il catalogo dei videogiochi messi a disposizione degli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Tuttavia, allo stesso tempo a breve saranno eliminati dal catalogo alcuni videogiochi. Secondo quanto è emerso, i videogiochi in questione saranno cinque. Vediamo qui di seguito di quali si tratta.

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Xbox Game Pass, ecco i videogiochi che usciranno a breve dal catalogo

Sono da poco emersi i nomi dei videogiochi che lasceranno fra non molto tempo il catalogo messo a disposizione degli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, per il momento i videogiochi in uscita dal catalogo saranno cinque. I videogiocatori interessati ad averli potranno riscattarli ancora per due settimane. L’azienda li rimuovere dal catalogo a partire dalla giornata del prossimo 15 gennaio 2026. Vediamo quali sono.

Flintlock: The Siege of Dawn –sia per console Console, sia per PC, sia su Cloud

Neon White –sia per Console, sia per PC, sia su Cloud

Road 96 – sia per Console,sia per PC, sia su Cloud

The Ascent – sia per Console, sia per PC, sia su Cloud

The Grinch: Christmas Adventures – sia per Console, sia per PC, sia su Cloud

Come è possibile notare, tutti questi titoli sono disponibili sia per console, sia per pc sia per cloud. Gli utenti interessati avranno dunque tempo fino al prossimo 15 gennaio 2026 per riscattarli. Tuttavia, come di consueto, il colosso Microsoft permetterà agli utenti di acquistare questi videogiochi con degli sconti di rilievo. In questo modo, gli utenti potranno conservarli sulla propria console anche dopo che saranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass. Uno di questi titoli, ovvero Flintlock: The Siege of Dawn, è proposto con uno sconto elevato pari al 75%.

Questi sono dunque i titoli che lasceranno il catalogo per questo mese. Ricordiamo comunque che nel corso dei prossimi giorni saranno svelati i nomi dei nuovi videogiochi in arrivo sul catalogo.