Windtre: super promozione per navigare senza limiti

Tutti gli utenti al giorno d’oggi utilizziamo costantemente la nostra promozione telefonica per poter fare ciò che desideriamo con il nostro smartphone, dal semplice effettuare una chiamata verso qualcuno fino al pubblicare una foto sui social utilizzando la rete Internet, l’offerta telefonica è indispensabile poiché rende possibile tutto questo al pari del nostro smartphone.

Di conseguenza, attivare un’offerta che rispecchi appieno i nostri bisogni rappresenta un elemento assolutamente di primaria importanza che richiede ovviamente la giusta attenzione al momento della scelta dell’offerta da attivare, ogni utente deve trovare infatti la promozione che reputa più adatta in modo da poter trovare le caratteristiche giuste per fare la scelta migliore.

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Oggi vi parliamo di una promozione lanciata da WINDTRE dedicata a coloro che vogliono navigare senza nessun tipo di preoccupazione e ogni mese utilizzano un quantitativo di traffico dati decisamente importante, scopriamo insieme tutte le caratteristiche e il prezzo mensile.

Offerta con dati illimitati

L’offerta telefonica di cui parliamo oggi garantisce al prezzo di 9,99 € al mese la bellezza di minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti i gigabyte di traffico dati illimitati in 5G alla massima velocità, l’offerta nello specifico è dedicata a coloro che decidono di effettuare la portabilità del numero da altro operatore, la lista degli operatori supportati è disponibile sul sito ufficiale di WINDTRE e ovviamente prima di procedere all’attivazione assicuratevi di provenire da un operatore appartenente a questo elenco, il tutto può essere effettuato comodamente online e potete scegliere se attivare una eSIM oppure procedere alla ricezione di una Sim fisica direttamente a casa vostra, in ogni caso il costo dell’attivazione sarà completamente gratuito.

Allo stato attuale si tratta sicuramente di una delle promozioni migliori tra quelle disponibili online poiché garantisce gigabyte di traffico dati illimitati di facile accesso, se siete interessati non esitate dal momento che Windtre potrebbe rimuovere la promozione da un momento all’altro e non sappiamo se quest’ultima verrà riproposta in futuro.