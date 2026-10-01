WINDTRE Fibra FTTH, attivazione gratis verso la proroga a ottobre

La promozione di WINDTRE che cancella il costo di attivazione rateizzato sulla Fibra FTTH di Open Fiber non si ferma a fine settembre. Nelle prossime ore i negozi dell’operatore dovrebbero ricevere la proroga dell’iniziativa dedicata ai nuovi clienti di rete fissa che scelgono Super Fibra fino a 2,5 Gbps, così lo sconto resterà disponibile per tutto ottobre 2026. Al momento si tratta di un’indiscrezione che non ha ancora ricevuto conferme ufficiali da parte della compagnia.

Per capire il peso di questa promo serve un passo indietro. Dal 10 dicembre 2025 le offerte di rete fissa WINDTRE prevedono un costo di attivazione rateizzato pari a 1,99 euro in più al mese per 24 mesi, identico per tutte le tecnologie e applicato salvo promozioni. Questa cifra si somma al canone mensile scelto. Chi attiva Super Fibra in convergenza a 24,99 euro al mese, per esempio, nei primi due anni si trova a pagare in realtà 26,98 euro al mese.

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La questione diventa ancora più rilevante in caso di recesso anticipato. Chi lascia l’operatore entro i primi 24 mesi paga infatti il costo di disattivazione della linea da 35 euro IVA inclusa, le rate residue del modem in vendita abbinata per 48 mesi quando previsto dall’offerta e anche le rate rimanenti dell’attivazione, a meno che non siano state azzerate da una promozione dedicata.

Proprio qui entra in gioco l’iniziativa rilanciata nei negozi dal 24 agosto 2026. Lo sconto riguarda chi attiva Super Fibra in tecnologia FTTH su rete Open Fiber fino a 2,5 Gbps nelle cosiddette Aree A&B, cioè le grandi zone urbane dove si trovano le principali città italiane. Solo con questa copertura l’attivazione diventa gratuita invece di costare 1,99 euro al mese per due anni. La scadenza fissata finora era il 30 settembre 2026, mentre adesso la promozione dovrebbe restare valida fino al 31 ottobre 2026, salvo eventuali cambiamenti.

Come funziona lo sconto nei negozi WINDTRE

Nei punti vendita l’offerta vale per tutte le nuove attivazioni consumer di Super Fibra in FTTH su rete Open Fiber, comprese le promo pensate per chi è già cliente mobile dell’operatore. Al momento della sottoscrizione il rivenditore deve inserire il codice sconto ZEROATT, e in questo modo al canone mensile non viene aggiunta alcuna rata di attivazione.

L’iniziativa non è limitata ai privati. Nei negozi può approfittarne anche chi apre una nuova linea fissa WINDTRE con Partita IVA. Sul sito ufficiale, invece, la stessa agevolazione compare in edizione limitata con alcune offerte Fibra, tra cui Super Fibra Limited Edition, ma senza una data di scadenza indicata, quindi resta valida fino a nuova comunicazione.

FWA 5G e il nuovo anticipo per il modem

Nelle scorse settimane il portafoglio di offerte di rete fissa dell’operatore è stato prorogato fino al 25 ottobre 2026, salvo cambiamenti. Fino a quella data rimane attiva anche la promozione che dal 15 giugno 2026 azzera nei negozi il costo di attivazione rateizzato delle linee in FWA 5G, valida per tutte le versioni di Super Internet Casa 5G. In questo caso i rivenditori devono utilizzare il coupon FWAZERO.

Oggi per attivare la rete fissa WINDTRE non sono previsti costi iniziali una tantum, ma solo le rate mensili in fattura per il modem e per l’attivazione. Le cose però cambiano a partire dal 1° ottobre 2026, salvo variazioni, con l’arrivo di un nuovo contributo iniziale di 10 euro addebitato nella prima bolletta come anticipo sul modem incluso nelle offerte.

L’importo mensile della rata del modem e la durata di 48 mesi della rateizzazione resteranno invariati, perciò il costo finale al mese delle offerte non subirà modifiche. Il nuovo addebito riguarderà sia i clienti consumer sia quelli con Partita IVA, con l’unica eccezione dell’offerta Super Fibra Professional BOX.

Fonte: TecnoAndroid