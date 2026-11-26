Il team che lavora a Cyberpunk 2 continua a crescere. CD Projekt Red ha infatti 199 sviluppatori impegnati sul seguito di Cyberpunk 2077, un progetto che per ora porta questo nome provvisorio e che nel corso del 2026 ha ricevuto risorse sempre più consistenti. Tutto questo accade mentre buona parte delle energie dello studio polacco resta rivolta a The Witcher 4, considerato ancora oggi il titolo di punta della casa di Varsavia. L’obiettivo dichiarato è ambizioso ma chiaro: arrivare a circa 320 persone dedicate al nuovo capitolo ambientato nel futuro distopico di Night City entro la fine del 2027.

I numeri emergono dagli ultimi risultati finanziari della compagnia, che descrivono un progetto in linea con la tabella di marcia prevista internamente. Per avere un termine di paragone basta guardare all’altro grande cantiere aperto dallo studio. The Witcher 4 coinvolge attualmente 513 professionisti e verso la fine del prossimo anno dovrebbe avvicinarsi alla sua finestra di lancio, fissata per il 2028. Le proporzioni raccontano bene le priorità della software house, ma mostrano anche quanto il nuovo Cyberpunk stia acquistando peso con il passare dei mesi.

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Le parole agli investitori e nessuno spostamento verso The Witcher 4

Tutti questi dettagli arrivano dall’ultima relazione sugli utili di CD Projekt Red, accompagnata come di consueto da una sessione di domande e risposte con gli investitori. Proprio in quell’occasione è stato chiesto un aggiornamento sullo stato dei lavori di Cyberpunk 2. A rispondere è stata Karolina Gnaś, vicepresidente della strategia e delle relazioni con gli investitori presso CDPR, che ha scelto parole piuttosto misurate.

“Stiamo facendo buoni progressi con Cyberpunk 2. Siamo soddisfatti del punto in cui ci troviamo, ma è ancora troppo presto per fornire una data specifica e un piano preciso su quando passeremo alla piena produzione. Prevediamo di avere circa 200 sviluppatori entro la fine di quest’anno, e quanto ho detto in precedenza sul raggiungimento di circa 320 unità entro la fine del prossimo anno resta valido.”

Dalla dichiarazione traspare un messaggio abbastanza netto. Il seguito di Cyberpunk 2077 starebbe rispettando le scadenze interne in vista della presentazione ufficiale al pubblico, che però non ha ancora una data. C’è poi un secondo aspetto, forse ancora più interessante per chi segue da vicino lo studio. Le parole della dirigente lasciano intendere che gli sviluppatori assegnati all’universo di Cyberpunk non verranno spostati per dare una mano nelle fasi finali di The Witcher 4, anche se quest’ultimo resterà la priorità principale man mano che ci si avvicina al 2028. Insomma, i due progetti dovrebbero procedere su binari separati, senza travasi di personale dall’uno all’altro.

Organico in crescita e una nuova espansione per The Witcher 3

Il documento finanziario evidenzia anche una lieve crescita dell’organico complessivo di CD Projekt Red. Oggi lo studio conta 1.051 sviluppatori, contro i 1.045 registrati lo scorso luglio. Un incremento contenuto, certo, ma che conferma una struttura stabile e in leggera espansione proprio mentre due produzioni di grande portata avanzano in parallelo. Prima di poter mettere le mani sul nuovo Witcher o sul ritorno a Night City, i fan avranno comunque l’occasione di rientrare nel Continente. Nel corso del 2027 è infatti previsto il lancio di una nuova espansione per The Witcher 3 intitolata Songs of the Past, che arriverà dopo la versione rimasterizzata del gioco pubblicata all’inizio di quest’anno.

Fonte: TecnoAndroid