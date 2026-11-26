Una copia pirata di GTA 6 nella versione per PS5 potrebbe già essere in circolazione, a meno di una settimana dall’uscita del gioco. Nelle ultime ore la scena del modding e della pirateria ha fatto emergere una serie di testimonianze che sembrano confermare l’avvio del nuovo titolo di Rockstar su una console sottoposta a jailbreak e ferma a un software di sistema decisamente datato. Prove definitive ancora non ce ne sono, ma gli indizi raccolti finora appaiono piuttosto concreti.

Un firmware vecchio che non dovrebbe far girare il gioco

Il dettaglio che ha attirato l’attenzione riguarda proprio la versione del sistema operativo. La console mostrata nelle immagini monta il firmware 11.60, molto lontano da quello richiesto ufficialmente. GTA 6 infatti pretende almeno il firmware 14.23 e non si tratta di una scelta casuale. Obbligare gli utenti ad aggiornare serve proprio a contenere il rischio pirateria, perché sono le release più vecchie quelle su cui gli sblocchi riescono a funzionare.

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Se il gioco gira davvero su quella PS5 significa che i modder sono riusciti a completare un dump integrale del titolo. In parole semplici hanno estratto i file, li hanno decriptati e poi hanno crackato le porzioni di codice che verificano l’integrità della console. È un passaggio tecnico tutt’altro che banale e arrivarci così presto rappresenta un traguardo importante per chi si muove in questo ambiente.

Video e screenshot su Telegram, ma serve cautela

Le dimostrazioni non sono rimaste confinate in qualche angolo nascosto della rete. Alcuni video e l’intero pacchetto del gioco, che a tutti gli effetti sarebbe una versione illegale di GTA 6 per la console Sony, starebbero già girando su piattaforme come Telegram. Chi ha avuto modo di guardare i filmati descrive un’auto che percorre di notte le strade di Leonida. Ci sono poi alcuni screenshot in cui il titolo risulta installato su una PS5 con accesso al menu di debug, un segnale che non lascia molti dubbi sulla presenza del jailbreak, e dove compare in modo esplicito il numero di versione 11.60.

Tra gli osservatori più attenti della scena c’è chi, dopo aver visto il video, giudica il risultato credibile pur sottolineando che serve una conferma indipendente. Al momento infatti mancano elementi attendibili per dire che tutto funzioni come dovrebbe. Anche per questo l’invito è alla massima prudenza con i file condivisi su Telegram, la cui autenticità e sicurezza non sono garantite da nessuno.

Dopo Xbox potrebbe arrivare il turno del PC

La vicenda legata alla PS5 non arriva isolata. Prima ancora era toccato alla versione Xbox e adesso l’attenzione si sposta sulle possibili conseguenze per il mondo computer. Con un dump decriptato della versione PlayStation a disposizione potrebbero nascere nuovi progetti di porting per PC basati proprio su questi file, un’eventualità che allargherebbe ulteriormente il problema per Rockstar.

Per la software house si chiude così una settimana a dir poco movimentata, considerando che GTA 6 non ha nemmeno sette giorni di vita. Nel frattempo all’interno della comunità si aspettano anche aggiornamenti su un altro progetto legato al PC, chiamato Vice City, sul quale le novità erano attese in serata.

Fonte: TecnoAndroid