Windows: un concept ci mostra il futuro desiderato da tutti su desktop

Il noto utente è già famoso per le proprie creazioni AR 4789 recentemente approvato a immaginare come sarebbe il futuro di Windows a livello grafico, nello specifico l’utente ha pubblicato un video in cui mostra un’ipotetica versione di Windows 26 all’interno della quale è presente un design grafico completamente rivisto con un’interfaccia che sposa una filosofia decisamente diversa da quello attuale, abbandonati completamente gli spigoli vengono completamente sposate, linee curve e sinuose con angoli arrotondati e morbidi.

L’utente non è nuovo a queste interpretazioni e molti utenti nella community lo apprezzano al punto d’averlo a più riprese suggerito direttamente a Microsoft come membro da integrare all’interno del team che si occupa di sviluppare il design di Windows, nel video pubblicato è possibile vedere l’idea che quest’ultimo ha per quanto riguarda il futuro.

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Liquid Windows Glass

Come potete vedere voi stessi l’intero design riprodotto all’interno del video mostra delle linee sinuose e morbide che vanno in netto contrasto con quelle attualmente presenti all’interno di Windows 11, le trasparenze bene o male sono paragonabili dal momento che effettivamente Microsoft da tempo le ha sposate ma sotto altri aspetti il design mostrato dall’utente richiama molto il Liquid Glass utilizzato da Apple, nel dettaglio spiccano però le animazioni delle transizioni molto più morbide e meno scattanti rispetto a quelle attuali.

Anche le icone utilizzate per le varie applicazioni mostrano un design decisamente più morbido e definito friendly proprio dall’utente, queste ultime infatti godono di linee essenziali senza nulla di troppo eccessivo ma allo stesso tempo senza mai cadere nel troppo poco, si tratta dunque di elementi pensati per essere particolarmente gradevoli alla vista, sia nei colori che nelle animazioni.

L’incredibile apprezzamento degli utenti verso questa novità mostra quanto forse Microsoft dovrebbe prenderla maggiormente in considerazione, probabilmente questi concept verranno completamente ignorati ma indubbiamente la risonanza che hanno avuto dovrebbe fare da monito a Microsoft che sicuramente dovrebbe fare un passo in avanti dal proprio design.