Un PIN di Windows Hello composto da quattro cifre può essere individuato in circa 40 ore, a patto di intervenire direttamente sull’hardware del computer. È quanto emerge da uno studio dei ricercatori della Technische Universität Berlin presentato alla conferenza ACM CCS 2026, che mostra come aggirare le protezioni del chip TPM pensate per rallentare gli attacchi brute force. In condizioni normali, per passare in rassegna tutte le 10.000 combinazioni servirebbero invece 69 giorni teorici.

La ricerca affronta una questione che accompagna Windows Hello fin dal suo debutto con Windows 10 nel 2015, cioè come rendere sicuro un codice numerico piuttosto corto affidando all’hardware il compito di limitare i tentativi di autenticazione. Il bersaglio non è l’algoritmo crittografico del TPM ma il sistema che ne conserva lo stato tra un riavvio e l’altro. C’è però un dettaglio importante. L’attacco richiede accesso fisico alla macchina, l’apertura del dispositivo e apparecchiature elettroniche dedicate, quindi non consente di violare il sistema da remoto.

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Il ruolo dei contatori e il trucco del ripristino

Il Trusted Platform Module 2.0, requisito hardware di Windows 11, protegge chiavi crittografiche e operazioni di autenticazione. A differenza di una password tradizionale il PIN è associato al singolo dispositivo e autorizza l’uso del materiale crittografico custodito dal TPM. Tra le difese principali c’è la Dictionary Attack Protection, che registra le autorizzazioni fallite e impone pause obbligatorie. Nella configurazione predefinita descritta dai ricercatori la soglia è fissata a 32 errori, con il recupero di un tentativo ogni 10 minuti, mentre Windows aggiunge ulteriori restrizioni nella schermata di accesso.

Questi contatori devono ovviamente sopravvivere ai riavvii, altrimenti basterebbe spegnere il PC per azzerare gli errori. Un malintenzionato potrebbe però salvare una vecchia copia della memoria flash SPI della scheda madre, che contiene in forma cifrata anche i tentativi falliti, e ripristinarla dopo aver esaurito quelli disponibili. Per bloccare questa manovra entrano in gioco i Replay Protected Monotonic Counters (RPMC), contatori hardware che possono soltanto avanzare e che impediscono al controller di accettare uno stato precedente. Ed è proprio questa garanzia che lo studio mette in crisi.

Winbond e AMD, due falle indipendenti

La prima debolezza riguarda alcune memorie SPI flash di Winbond. Applicando impulsi anomali alla tensione di alimentazione, tecnica nota come voltage glitching, i ricercatori sono riusciti a estrarre informazioni crittografiche tra cui la chiave HMAC usata per autenticare le operazioni RPMC. Con quella chiave in mano diventa possibile falsificare le richieste relative ai contatori.

La seconda falla tocca il controller della memoria non volatile delle piattaforme AMD, il cui firmware non verifica a dovere che il comando di incremento RPMC sia andato a buon fine. Un dispositivo interposto sul bus SPI può così bloccare l’aggiornamento del contatore senza che il controller se ne accorga. Su due desktop AMD privi di flash con supporto RPMC è bastato ripristinare una vecchia immagine della memoria per azzerare i blocchi. I due problemi sono separati, correggere il firmware AMD non elimina il difetto Winbond che può riguardare anche sistemi Intel, e la presenza di Microsoft Pluton non assicura automaticamente protezione.

Per la dimostrazione è stato costruito un interposer economico inserito tra controller e memoria su un portatile HP OmniBook, raggiungendo 4,14 tentativi al minuto. Il gruppo ha provato 236 combinazioni in circa 57 minuti, stimando un massimo di 40 ore per coprire l’intero spazio di un PIN a quattro cifre.

BitLocker e le contromisure dei produttori

Coinvolta anche la configurazione BitLocker TPM+PIN, che rimane comunque la più sicura in assoluto. Su un Framework Laptop 13 con processore Intel e flash Winbond i ricercatori hanno toccato circa 34,1 tentativi al minuto, riducendo il tempo massimo per un PIN di avvio a 6 cifre da circa 19 anni a 20 giorni. Il divario con Windows Hello dipende anche dal fatto che la schermata di BitLocker prima dell’avvio non prevede le limitazioni aggiuntive dell’interfaccia di accesso di Windows.

Sul fronte delle correzioni AMD ha pubblicato un bollettino di sicurezza annunciando aggiornamenti firmware per numerose famiglie Ryzen ed EPYC, con distribuzione prevista tra novembre 2026 e febbraio 2027. Intel, nel suo avviso del 16 novembre 2026, precisa che lo studio non dimostra una vulnerabilità specifica nei propri componenti perché l’attacco dipende da un’implementazione flash di terze parti. Microsoft, secondo gli autori, si è impegnata a portare a 6 cifre la lunghezza minima raccomandata per Windows Hello. Conviene quindi scegliere PIN più lunghi e poco prevedibili, controllare gli aggiornamenti UEFI del produttore e proteggere fisicamente i computer, soprattutto in ambito aziendale, dove le organizzazioni possono anche imporre PIN alfanumerici tramite i criteri di Windows Hello for Business.

Fonte: TecnoAndroid