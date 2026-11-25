Su WhatsApp sta prendendo forma una novità pensata per le conversazioni più delicate, perché anche su iPhone stanno arrivando i messaggi che si autodistruggono. Il principio è semplice e quasi spiazzante nella sua immediatezza. Chi riceve il contenuto può aprirlo una volta sola e subito dopo quel testo sparisce, senza alcuna possibilità di tornarci sopra per una seconda lettura.

Per ora si parla di una fase di prova, ma la direzione appare piuttosto chiara. L’app di messaggistica sta sperimentando questi messaggi usa e getta anche sui telefoni della mela, allargando così una funzione nata per chi vuole condividere qualcosa senza lasciarne traccia nella chat. Niente archivio da scorrere a distanza di giorni e niente messaggi dimenticati in fondo alla conversazione, pronti a riemergere nel momento meno opportuno. Il contenuto vive giusto il tempo di essere letto e poi se ne va.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una lettura sola e poi più nulla

Tutto il meccanismo ruota attorno a un’idea di consumo istantaneo. Il destinatario apre il messaggio, lo legge e da quel momento il testo non è più consultabile. Non c’è un tasto per riaprirlo né una cronologia in cui ritrovarlo più tardi, magari con calma. La dinamica ricorda un biglietto passato di mano e poi strappato, con la differenza che qui a occuparsi della distruzione è direttamente WhatsApp, senza bisogno che qualcuno faccia nulla.

È proprio questa caratteristica a rendere la novità interessante per chi usa iPhone e ha l’esigenza di inviare informazioni che non devono restare salvate sul telefono di qualcun altro. Il messaggio esiste solo nell’istante in cui viene aperto. Una volta chiuso non lascia dietro di sé nulla da rileggere, e chi lo ha ricevuto non può tornare indietro per controllare un dettaglio o rivedere una frase. Una scelta netta, che cambia parecchio il rapporto con quello che si scrive.

Stop a screenshot e registrazioni dello schermo

Un sistema del genere avrebbe poco senso se bastasse un rapido screenshot per aggirarlo. Ed è qui che entra in gioco il secondo tassello della funzione, forse quello più rilevante sul piano della privacy. Sui messaggi usa e getta l’applicazione blocca infatti la cattura dell’immagine del display, chiudendo una delle scappatoie più ovvie per conservare ciò che invece dovrebbe svanire nel giro di pochi istanti.

Lo stesso discorso vale per le registrazioni dello schermo, anch’esse bloccate mentre il contenuto viene visualizzato. In pratica il destinatario non può contare su nessuno dei due strumenti che normalmente permettono di tenere una copia di qualsiasi cosa compaia sul telefono. La protezione quindi non si ferma alla semplice scomparsa del testo ma si estende ai metodi con cui, di solito, si riesce a trattenere un’informazione anche dopo che è stata cancellata.

Il risultato è una forma di comunicazione davvero effimera, in cui il controllo resta nelle mani di chi scrive. Chi invia un messaggio che si autodistrugge sa che dall’altra parte verrà letto una volta sola e che non potrà essere fotografato o filmato direttamente dallo schermo. Per gli utenti iPhone la funzione è al momento in fase di test, con WhatsApp impegnata a provare questi messaggi apribili una sola volta, impossibili da rileggere e protetti sia dagli screenshot sia dalle registrazioni dello schermo.

Fonte: TecnoAndroid