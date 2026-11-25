Nella sterminata mappa di GTA 6 i giocatori continuano a scovare segreti di ogni tipo, e uno degli ultimi ritrovamenti ha un sapore decisamente particolare. Si tratta di un easter egg dedicato a Super Mario Bros., nascosto in una zona boscosa e capace di regalare due cappelli ispirati a Mario e Luigi. Una scelta curiosa, visto che il titolo Rockstar non è disponibile sulle console Nintendo, ma quando si parla di una serie così iconica ogni ragionamento commerciale passa in secondo piano.

Prima di andare avanti vale un piccolo avviso. Le prossime righe spiegano nel dettaglio dove trovare il segreto e come attivarlo, quindi chi preferisce scoprirlo da solo durante l’esplorazione farebbe bene a fermarsi qui e a evitare anche il video circolato in rete.

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Dove si trova il blocco segreto di GTA 6

A individuare la sorpresa è stato il content creator TheGamingRevolution, che si è imbattuto nel riferimento vicino alle rovine della miniera d’oro MacAlister, nella contea di Lummox. Su una di quelle strutture diroccate è nascosto un blocco trasparente, quasi invisibile a un’occhiata distratta, che fluttua sopra il torrente che scorre nella zona.

Il meccanismo per farlo funzionare è semplice e chiunque abbia passato qualche ora in compagnia dell’idraulico più famoso del mondo lo riconoscerà al volo. Bisogna arrampicarsi, posizionarsi proprio sotto il blocco traslucido e saltare per colpirlo dal basso. L’impatto lo fa esplodere in una nuvola di fumo e fa scattare immediatamente la ricompensa. Non serve aggiungere molto altro su quale sia l’ispirazione di questo gesto, perché il richiamo ai classici blocchi di Super Mario è lampante.

Jason e Lucia diventano Mario e Luigi

Il premio consiste in due cappelli da baseball. Il primo porta la lettera “J”, il secondo la lettera “L”. Il collegamento con Jason e Lucia, la coppia protagonista di GTA 6, è evidente, così come lo è l’omaggio ai due fratelli Nintendo, che da sempre sfoggiano berretti con le rispettive iniziali. Un modo piuttosto elegante per trasformare per un attimo i due criminali al centro della storia in una versione alternativa del duo più celebre dei videogiochi.

Lo stesso TheGamingRevolution ha descritto il procedimento senza troppi giri di parole: “Dirigetevi verso le rovine della miniera d’oro MacAlister per trovare il blocco traslucido nascosto che fluttua sopra il torrente. Saltando sotto il blocco e colpendolo si attiva il premio segreto parte dell’easter egg, ossia il berretto da baseball “J” e il berretto da baseball “L” per Jason e Lucia (un riferimento a Mario e Luigi)”. Indicazioni talmente precise da non lasciare spazio a dubbi su come recuperare i due accessori.

La caccia ai segreti è appena cominciata

GTA 6 è arrivato sugli scaffali il 19 novembre e in pochi giorni la community si è lanciata in un’esplorazione minuziosa della mappa, battendo ogni angolo in cerca di dettagli nascosti, citazioni e piccole chicche inserite dagli sviluppatori. Il riferimento a Super Mario sembra essere il primo omaggio a tema retrogaming emerso finora, anche se con ogni probabilità non sarà l’unico.

Del resto il gioco è stato acquistato da milioni di giocatori, e con un numero così ampio di persone impegnate a setacciare la mappa palmo a palmo è facile immaginare che gli altri easter egg ancora nascosti non resteranno segreti a lungo.

Fonte: TecnoAndroid